شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار روبوت لمسبار "لونا – 25" القمرى الروسى والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت ذلك مديرة مختبر الروبوتات فى معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية، تاتيانا كوزلوفا، فقالت إن الروبوت الذى سيستخدم لجمع عينات من تربة القمر فى قطبه الجنوبى جاهز تماما.
وأوضحت كوزلوفا أن اليد الآلية الروسية تعد نموذجا مطورا للروبوت الذى كان يفترض أن يستخدم فى مسبار "فوبوس – غرونت" الروسى الذى تحطم منذ 7 أعوام بعد إطلاقه إلى قمر المريخ فوبوس.
يذكر أن الروبوت تم تزويده بكاميرا فيديو ستصور سطح القمر فى منطقة قطبه الجنوبى ومقياس الأطياف المخصص لتحليل مكونات التربة، وقالت المديرة إن المهمة الرئيسية التى أوكلت إلى المسبار وروبوته تنحصر فى البحث عن آثار الماء على القمر.
أما الغاية من بعثة "لونا – غلوب" فتكمن فى دراسة منطقة القطب الجنوبى للقمر، ويتوقع أن يهبط المسبار بالقرب من حفرة "بوغوسلافسكى"، كما يتوقع، حسب مدير المشروع الأكاديمي، ليف زيليوني، أن يطلق المسبار عام 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: اختبار روبوت لمسبار "لونا – 25" القمرى الروسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.