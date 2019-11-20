شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار روبوت لمسبار "لونا – 25" القمرى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اختبار اليد الآلية المنتظر استخدامها فى مسبار "لونا – 25" (لونا –جلوب) القمرى الروسى الذى يتوقع أن يطلق إلى القمر عام 2021، بحسب روسيا اليوم.

وكشفت ذلك مديرة مختبر الروبوتات فى معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية، تاتيانا كوزلوفا، فقالت إن الروبوت الذى سيستخدم لجمع عينات من تربة القمر فى قطبه الجنوبى جاهز تماما.

وأوضحت كوزلوفا أن اليد الآلية الروسية تعد نموذجا مطورا للروبوت الذى كان يفترض أن يستخدم فى مسبار "فوبوس – غرونت" الروسى الذى تحطم منذ 7 أعوام بعد إطلاقه إلى قمر المريخ فوبوس.

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يذكر أن الروبوت تم تزويده بكاميرا فيديو ستصور سطح القمر فى منطقة قطبه الجنوبى ومقياس الأطياف المخصص لتحليل مكونات التربة، وقالت المديرة إن المهمة الرئيسية التى أوكلت إلى المسبار وروبوته تنحصر فى البحث عن آثار الماء على القمر.

أما الغاية من بعثة "لونا – غلوب" فتكمن فى دراسة منطقة القطب الجنوبى للقمر، ويتوقع أن يهبط المسبار بالقرب من حفرة "بوغوسلافسكى"، كما يتوقع، حسب مدير المشروع الأكاديمي، ليف زيليوني، أن يطلق المسبار عام 2021.