تكنولوجيا: سيارة ID Space Vizzion الكهربائية من Volkswagen تقطع مسافة 300 ميل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Volkswagen في معرض LA Auto للعام 2019 عن نموذج سيارة ID Space Vizzion الكهربائية، التي تأتي في الإصدار النهائية بميزة قطع مسافة 300 ميل، مع بطارية بقدرة 82kWh.

أشارت شركة Volkswagen على خططها لبدء الإنتاج الضخم لسيارة ID Space Vizzion الكهربائية وإطلاقها في سوق الولايات المتحدة خلال عام 2022.

يأتي النموذج الجديد من سيارة ID Space Vizzion بتصميم أكثر إتساعاً مقارنة بنموذج ID Vizzion sedan الذي قدم من الشركة خلال عام 2018 في معرض Geneva Motor.

وتتميز إطارات ID Space Vizzion بقياس 22 إنش، بينما يبلغ طول السيارة 195.2 إنش، أي أطول بنسبة 10 إنش مقارنة بسيارة Tiguan SUV للعام 2020، بينما تحاكي طول سيارة Atlas SUV تقريباً التي تصل إلى 198.3 إنش.

كما تأتي السيارة بين خط إنتاج ID من الشركة، حيث تأتي كل سيارات هذه السلسلة بنفس المنصة الكهربائية، إلا أن Volkswagen أجرت تغييرات على التصميم منذ الإصدارات الأول من سلسلة “ID”.

وتشير Volkswagen إلى أن سيارة ID Space Vizzion يدعمها محرك كهربائي يأتي في الجزء الخلفي ليدعم السيارة بقوة 275 حصان، كما أشارت Volkswagen إلى خططها لتطوير نموذج للدفع الرباعي من السيارة يأتي بمحرك إضافي في المحور الأمامي للسيارة ويستهدف إطارات السيارة لتعزيز قوة السيارة إلى 355 حصان.

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كما تتميز سيارة ID Space Vizzion بشاشة بخاصية اللمس بحجم 15.6 إنش، بينما تأتي الشاشة الثانية بحجم أصغر خلف عجلة القيادة، أيضاً تشير Volkswagen إلى أن المعلومات الخاصة بالسيارة ستعرض على الزجاج الأمامي للسيارة بتقنية الواقع المعزز، أيضاً يأتي سقف السيارة بتصميم زجاجي بانورامي.

سيارة ID Space Vizzion تأتي أيضاً دون مقابض الأبواب التقليدية على غرار سيارة Ford Mustang Mach-E التي كشف عنها خلال هذا الأسبوع، وهي لغة تصميم مستقبلية للسيارات، من جانب أخر تعمل سيارة ID Space Vizzion على إضاءة لوحة اللمس على أبواب السيارة عند إستشعار إقتراب المستخدم من السيارة، حيث يتطلب فتح الأبواب الضغط على لوحة اللمس لتأكيد فتح الأبواب.

أيضاً تتميز إطارات سيارة ID Space Vizzion ب”التوربينات الهوائية” التي تعمل على تدفق الهواء بإنسيابية وبسلاسة عبر السيارة عند القيادة بسرعة كبيرة.

وفي تصميم سيارة ID Space Vizzion من الداخل قدمت VW تصميم للمقاعد والأبواب وأيضاً مسند الذراع من AppleSkin، وهي مادة تم تصنيعها من إعادة تدوير المواد المتخلفة عند إنتاج عصير التفاح، مع طلاء يحاكي الكروم، كما تتميز الجهة الخلفية للسيارة بمساحة كبيرة للتخزين، وهي إحدى النقاط التي سيتم التركيز عليها عند بدء الإنتاج الضخم والتسويق لسيارة ID Space Vizzion.

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