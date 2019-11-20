شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 200 ألف مستخدم لشبكة مؤسس ويكيبيديا بعد أيام من إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوز عدد مستخدمى الشبكة الاجتماعية الجديدة التى أنشأها جيمى ويلز، مؤسس ويكيبيديا، أكثر من 200 ألف عضو فى غضون أيام من إطلاقها.

ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى فأوضحت الشبكة الاجتماعية أنها تخلصت من نموذج الأعمال المبنى على البيانات الذى شاعه فيس بوك، والذى يربح من مستخدميه عن طريق عرض الإعلانات المستهدفة لهم.

فى المقابل تكسب WikiTribune المال بطريقة مماثلة لموسوعة ويكيبيديا على الإنترنت، من خلال الاعتماد على "سخاء المتبرعين الفرديين".

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ولا يزال عدد المستخدمين مجرد جزء بسيط من قاعدة مستخدمى فيس بوك، والذى زاد إلى أكثر من مليارى مستخدم حول العالم منذ إطلاقه فى عام 2004.

وأعرب ويلز عن سعادته بهذا الرقم بنشر تغريدة على تويتر، قال بها: "لا يزال صغيراً وفق المعايير العالمية، ولكنه بداية مثيرة".

جدير بالذكر أن هذا الموقع هو نسخة محدثة من منصة WikiTribune الأصلية التى تم إطلاقها لأول مرة فى عام 2017 كواجهة إخبارية، حيث يمكن للمتطوعين كتابة المقالات وتنظيمها.