المزيد من الناس يتجهون لقياس الجلوكوز بنظام فري ستايل ليبري

كشفت بيانات من العالم الواقعي التي نشرتها شركة “أبوت” ما يقارب الخمسمائة ألف مستخدم لنظام “فري ستايل ليبري”، أن مستخدمي النظام يقيسون مستويات الجلوكوز بمعدل 12 مرة في اليوم، وهي وتيرة أعلى بكثير من الطريقة التقليدية لمراقبة الجلوكوز.

وبينت الدراسة أيضًا انخفاض مستوى السكر التراكمي (HbA1C) لدى مستخدمي نظام “فري ستايل ليبري” من 8.2٪ إلى 6.7٪ كلما ازدادت وتيرة مسح المجس، كما أن الفوائد الطبية تتضمن تقليل الهبوط في الجلوكوز وزيادة بنسبة 44٪ في الفترة الزمنية ضمن النطاق المستهدف بشكل مستمر. أثبتت البيانات من العالم الواقعي والأبحاث السريرية أن استخدام نظام “فري ستايل ليبري” من “أبوت” له علاقة بتحكُم أفضل في مستوى الجلوكوز، وتقليل فترات هبوطه أو ارتفاعه، وتحسن نتائج فحص مخزون السكر التراكمي 8HbA1C.

يعد داء السكري من أبرز مشكلات الصحة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفقًا لإحصاءات الاتحاد الدولي للسكري، هناك 39.9 مليون شخص بالغ، تتراوح أعمارهم بين 18 و79 سنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون من السكري في الوقت الحالي. وبمناسبة الشهر العالمي للسكري، هناك حاجة ملحة لتوفير حلول غير معقدة وسهلة لإدارة داء السكري والتشجيع على حياة صحية مليئة بالنشاط.

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بوجود أكثر من 1.5 مليون مستخدم لنظام فري ستايل ليبري فلاش لمراقبة الجلوكوز على مستوى العالم، والذي طورته شركة “أبوت”، أثبت هذا النظام قدرته على إحداث تغيير المنظور العام فيما يتعلق بمراقبة مستوى الجلوكوز لدى مرضى السكري. لا يقتصر دور هذه التقنية على تغيير الطريقة التي يقيس من خلالها المستخدمون مستويات الجلوكوز فحسب، ولكنها توفر للأطباء والمرضى المصابين أيضًا معلومات أوسع حول الأنماط السلوكية، بتوفيرها صورة كاملة عن الجلوكوز الخاص للمستخدمين لهذه التقنية.

وفي تعليق له، قال هاني خساتي، المدير الإقليمي في شركة أبوت: “يحظى الشهر العالمي للسكري بأهمية بالغة بالنسبة لنا خلال العام، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرًا لارتفاع معدل انتشار السكري في المنطقة. ورغم أن هناك العديد من العوامل البيئية والاجتماعية التي تساهم في انتشار داء السكري، فإن الحكومات تبذل قصارى جهدها لمواجهة هذا المرض، من خلال توفير ما يلزم من خبرات وعلاج وتجهيزات تقنية، ليتمكن مرضى السكري من السيطرة على المرض وعيش حياة طبيعية وصحية”.

وأضاف: “لقد أظهرت البيانات من العالم الواقعي أن نظام “فري ستايل ليبري” هو بالفعل تقنية تساهم بإحداث تغيير إيجابي هائل في حياة الأشخاص. إنه يعمل بفعالية على منح مجموعة واسعة من المرضى الإحساس بالحرية من متاعب مراقبة مستويات الجلوكوز بالأسلوب التقليدي، ويسمح للمرضى مشاهدة التحسن بقياسات الجلوكوز، ويهيئ لهم السبيل إلى التحكم بصحتهم وأمور حياتهم”.