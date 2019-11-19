تكنولوجيا: تسريبات إعلامية مصورة لساعة Honor Magic 2 بتصميم أنيق وإطارات نحيفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات الإعلامية المصورة لساعة Honor Magic 2 التي تتميز بتصميم أنيق مع إطار نحيف لوجة الساعة، والتي يكشف عنها في مؤتمر هواوي الذي يعقد في 26 من نوفمبر.

نشرت خلال الفترة الماضية تسريبات للرسم التخطيطي لتصميم ساعة Honor Magic 2 الجديدة، واليوم تظهر أول الصور الإعلامية الرسمية للساعة الذكية، مع صورة حية تقدم رؤية واضحة لتصميم الساعة الذكية.

وتكشف التسريبات المصورة لساعة Honor Magic 2 عن تصميم يضم مقياس tachymeter في الإطار الخارجي للساعة الذكية، كما يأتي الإطار بتصميم نحيف جداً، أيضاً يضم الجانب الأيمن من ساعة Honor Magic 2 اثنان من الحلقات للتحكم في واجهة UI الساعة الذكية.

يذكر أن التسريبات السابقة للرسم التخطيطي لساعة Honor Magic 2 قد كشف عن حجم وجه الساعة الذكية 46مم، كما تضم الساعة الذكية زجاج منحني 2.5D.

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أيضاً من المتوقع أن تقدم Honor اثنان من نماذج ساعة Honor Magic 2، حيث يأتي إصدار نسائي في نموذجي الساعة الذكية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في مؤتمر الشركة المرتقب في 26 من نوفمبر.

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