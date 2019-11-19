تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo S1 Pro بإعدادات رباعية للكاميرة وسعر 315 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً اليوم عن هاتف vivo S1 Pro الذي يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وشاشة Super AMOLED بنتوء القطرة، والذي ينطلق بسعر 315 دولار.

يتميز هاتف vivo S1 Pro بشاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما يضم نتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية، مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تأتي الشاشة بتقنية إستشعار البصمة مدمجة.

يتميز الإصدار الجديد من هاتف vivo S1 Pro بتصميم مختلف عن الإصدار الأول vivo S1 Pro الذي جاء بكاميرة أمامية منبثقة، حيث يحاكي الإصدار الجديد تصميم هاتف vivo S5.

ويضم الإصدار الجديد كاميرة خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/1.8، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 108 درجة، كما يدعم المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل تصوير macro، أيضاً يأتي المستعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، وتتميز الكاميرة الخلفية بتصميم الألماس كما في هاتف S5.

أيضاً يضم هذا الإصدار معالج Snapdragon 665، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بواجهة Funtouch OS 9.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 9 Pie.

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ويضم هاتف vivo S1 Pro بطارية بسعة 4500 mAh، مع منفذ USB C للشحن، وشاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يضم الهاتف منفذ 3.5مم للسماعات.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف vivo S1 Pro للحجز المسبق في الفلبين قريباً، بسعر 315 دولار، على أن يتوفر باللون الأبيض المتدرج بألوان قوس قزح، إلى جانب اللون الأسود.

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