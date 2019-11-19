شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق أول أقمار K2 العام المقبل لتعزيز الملاحة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر فى مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تستعد لإطلاق أول أقمار K2 لتعزيز عمل منظومة "جلوناس" للملاحة الفضائية، بحسب روسيا اليوم.

وأشار نائب كبير المصممين في الشركة الروسية لأنظمة الأقمار الصناعية، فلاديمير حليموفيتش، إلى أن إطلاق أول أقمار Glonass-K2 من المفترض أن يجري مطلع العام القادم.

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وأوضح المسئول أن القمر الجيد الذي يصل وزنه إلى 1800 كلج هو قمر معدل عن أقمار Glonass-K الموجودة حاليا، لكنه سيكون أكثر قدرة على توفير البيانات للأرض، وسيكون قادرا على إرسال 9 أنواع من الإشارات الملاحية.

وكانت مصادر في شركة "إينجوستراخ" الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن 4 أقمار من نوع Glonass-M و Glonass-K ستنضم إلى مجموعة الأقمار العاملة في "غلوناس" خلال عامين تقريبا.

وتبعا للخبراء فإن الأقمار الجديدة في منظومة "جلوناس" ستتميز عن الأقمار الحالية بقدرة أكبر على إرسال الإشارات الملاحية، كما أن أقمار Glonass-K ستعمل في الفضاء لعشر سنوات، مقارنة بأقمار Glonassa-M التي لا تتجاوز مدة خدمتها الفعلية 7 سنوات.