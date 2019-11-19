ناشونال جيوغرافيك أبوظبي والمراعي تعلنان عن الصور الفائزة في مُسابقة لحظات 2019

أعلنت ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام وبالتعاون مع شركة المراعي، عن الصور الفائزة بمسابقة (لحظات) للتصوير الفوتوغرافي بنسختها التاسعة التي انطلقت في يونيو الماضي لتعزيز ودعم المواهب المحلية ورعايتها وتقديم الدعم للمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي.

جاء الإعلان عن الصور الفائزة خلال حفل رسمي أقيم في مركز الشباب بأبراج الإمارات في دبي وذلك بحضور عدد من المسؤولين من ناشونال جيوغرافيك أبوظبي وشركة المراعي، إلى جانب نُخبة من المصورين المُحترفين ومُمثلي الصحافة المحلية والعالمية وغيرهم من الضيوف البارزين، حيث جرى الإعلان عن فوز المصورة اللبنانية زينب خليفة بالمسابقة في فئة الكبار بينما فازت العُمانية وفاء عبد المجيد بفئة الأطفال.

نالت الصورة التي التقطتها زينب في سوق صيدا القديم إعجاب لجنة التحكيم وكذلك الصورة التي التقطتها وفاء أبرزت تفرد سوق مطرح بالعاصمة العُمانية مسقط فوقع اختيار اللجنة على الثنائي للفوز بجائزة لحظات 2019.

حصلت الفائزة بالمسابقة في فئة الكبار على رحلة تصويرية استكشافية في نهر الدانوب مع ناشونال جيوغرافيك بقيمة 10 آلاف دولار ومُعدات تصوير تبلغ قيمتها 5000 دولار فضلاً عن نشر صورتها في مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، بينما حصلت الفائزة في المسابقة في فئة الأطفال على مُعدات تصوير تبلغ قيمتها 5000 دولار.

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ضمت لجنة تحكيم مسابقة لحظات التي اختارت الصورتين الفائزتين محمد مُحيسن، مصور ناشونال جيوغرافيك الحائز على جائزة بوليتزر مرتين والسيد حُسام عبد القادر، الرئيس التنفيذي للتسويق المؤسسي بشركة المراعي.

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هذا وقد انطلقت مُسابقة لحظات 2019 تحت شعار (أسواق)، لتتيح للمصورين فرصة تقديم مجموعة واسعة من الصور الفوتوغرافية التي تعكس تلاحم مجتمعنا العربي وثقافتنا الغنية وتراثنا النابض بالحياة، حيث تعتبر الأسواق جزءًا لا يتجزأ من النسيج الثقافي في الشرق الأوسط منذ فجر التاريخ.

حققت المُسابقة هذا العام رقمًا قياسيًا في طلبات المُشاركة حيث تلقت أكثر من 50000 مُشاركة من جميع أنحاء الوطن العربي كما شهدت زيادة ملحوظة في المشاركات من دول مجلس التعاون الخليجي.