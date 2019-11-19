Lenovo DCG تستعرض تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع

أعلنت Lenovo DCG، الرائدة عالمياً في دفع جهود التحول الرقمي اليوم، عن مشاركتها في النسخة الثالثة من المعرض السنوي Digital Saudi 2030، أكبر منصة للتحول الرقمي على مستوى المملكة العربية السعودية.

وتستعرض الشركة حلولها الجديدة أمام أكثر من 500 مسؤول تنفيذي، يشاركون جميعاً في النقاش السائد حول تعزيز المعرفة البشرية لتحقيق التحول الرقمي على مستوى المؤسسات والحكومات والدول.

وعلى مدى فترة المعرض، وتماشياً مع استراتيجية “تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع” الخاصة بالشركة، تعرض Lenovo DCG مجموعة من الحلول الجديدة التي تقود سوق المؤسسات.

واستجابةً للتطور الحالي للتقنيات الحديثة التي تلبي متطلبات العملاء في المملكة وتستفيد من إمكانات البيانات، تشمل حلول Lenovo DCG في مجال الحوسبة السحابية وتعلم الآلة أحدث ابتكارات تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بما في ذلك حلول مراكز البيانات المعرفة بالبرمجيات، وتحليلات البيانات وحوسبة الحافة وإنترنت الأشياء وغيرها الكثير.

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وقال عماد الداعوس، مدير مراكز البيانات للمملكة العربية السعودية في Lenovo DCG: تشهد الابتكارات الرقمية تطوراً ملحوظاً في المملكة بدعم من رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى المستوى الكبير من المواهب الناشئة في الأجيال الشابة. وفي ظل زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وزيادة الاستثمار من قبل شركات المنطقة في البنية التحتية لمراكز البيانات، فإن زيادة أعباء العمل وإدارة مجموعات البيانات الضخمة للشركات الصاعدة في المملكة يعد أمراً بالغ الأهمية. ولهذا السبب نحن متحمسون لعرض منتجاتنا وحلولنا في أكبر فعالية متخصصة في القطاع الرقمي على مستوى المملكة. وفي ظل حلولنا المبتكرة للحوسبة عالية الأداء ومنظورنا الفريد للأعمال حول كيفية بناء حلول شاملة مع ميزات ذكية، فنحن هنا لخدمة الشركات ودعم نموها بينما ندخل في عصر جديد من التحول الرقمي.

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من جهته، قال ريتشارد ويلكوكس، المدير الإقليمي لشركة Lenovo DCG: تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً سريعاً من الموارد الطبيعية إلى اقتصاد رقمي بالكامل. ويعد حضورنا في المملكة العربية السعودية دليلاً على التزامنا نحو هذه المنطقة والكثير من الفرص التي تتيحها للنمو في سوق مراكز البيانات الخاصة بالمؤسسات.