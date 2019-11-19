تطبيق THINQ المطور من إل جي يعزز تجربة إدارة الأجهزة المنزلية

أعلنت شركة إل جي عن طرح تطبيق ThinQ المطور لتزويد العملاء بتجربة استخدام أغنى، وإدارة أكثر ذكاءً لأجهزتهم المنزلية.

وتجسيداً لاستراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تقوم على ركائز أساسية ثلاثة هي “التطور والاتصال والانفتاح”، فإن تطبيق ThinQ المطور يوفر تجربة أفضل لإدارة أجهزة إل جي الذكية بالإضافة إلى خدمات مطورة للعملاء في أكثر من 150 دولة.

ويعتمد تطبيق ThinQ على تقنية التعرف على الصوت التي يوفرها مساعد جوجل Google Assistant لتمكين المستخدمين من إدارة أجهزتهم المنزلية بسهولة.

ويعد تطبيق ThinQ من إل جي والذي طرح سابقاً تحت اسم SmartThinQ، أول تطبيق للأجهزة المتحركة مصمم لإدارة الأجهزة المنزلية الذكية بكفاءة حيث يوفر خاصية التعرف على الصوت مما يتيح للمستخدمين إمكانية التحكم بأجهزتهم ومراقبتها عبر الحوار والأوامر الصوتية.

وعلاوة على ذلك، يوفر هذا التطبيق المتقدم القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي خدمات دعم مصممة خصيصاً بحسب احتياجات كل عميل ويوفر خدمات استباقية لتنبيه المستخدمين حول المشاكل المحتملة قبل حدوثها، مما يسهل زيارات الصيانة في حال تطلب الأمر.

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ويمكن للعملاء من خلال التطبيق ربط أجهزتهم الذكية من إل جي بحساباتهم على أمازون لإعادة طلب اللوازم تلقائياً والاستلام عبر خدمة Amazon Dash Replenishment.

ويمكن اختيار اللوازم المستخدمة بشكل متكرر مثل سائل الجلي الخاص بآلة الأطباق أو سائل غسيل الملابس أو مطري الأقمشة مسبقاً ليتم توصيلها تلقائياً إلى منزل العملاء عند نفادها.

ويتيح تطبيق ThinQ من إل جي تشغيل الأجهزة بحسب احتياجات المستخدم من خلال المزايا العديدة التي يقدمها مثل +Smart Care و Smart Pairing.

وتحلل الثلاجة المزودة بخاصية +Smart Care ومن خلال تطبيق ThinQ أنماط الاستخدام عند العملاء لتوفير خدمة أفضل تلائم احتياجاتهم وتخفض تكاليف الطاقة وتحفظ جودة الطعام لفترة أطول من خلال ضبط درجة الحرارة المثالية بصورة تلقائية وتشغيل وضعية توفير الطاقة.

وباستخدام ميزة Smart Pairing، يمكن لأحدث أجهزة تجفيف الملابس من إل جي الاتصال لاسلكياً بغسالات إل جي لإجراء دورة تجفيف مثالية تلائم دورة الغسيل. وبفضل هذه الابتكارات الفريدة من إل جي، لن يقلق العملاء بعد اليوم بشأن تلف الملابس.

وقال ريو هاي جونج، المدير التنفيذي لوحدة أعمال الأجهزة المنزلية الذكية التابعة لشركة إل جي: يعد تطبيق ThinQ من إل جي تجسيدًا مثاليًّا لرؤيتنا الرامية إلى توفير تجربة منزلية ذكية خالية من أي تعقيدات.

وأضاف “تلتزم شركة إل جي بتلبية تطلعات المستخدمين كأولوية أساسية تسبق التكنولوجيا ويشكل تطور محفظة أجهزتنا المنزلية الذكية دليلًا على هذا الالتزام”.