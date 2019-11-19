سوق.كوم تكشف عن أضخم التخفيضات لفعالية “الجمعة البيضاء”

كشف موقع (سوق.كوم) عن إطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء في نسختها السادسة هذا العام مع أقوى العروض وأفضل الأسعار على مدار سبعة أيام من 23 إلى 29 نوفمبر 2019. وسيحظى العملاء بفرصة الاستفادة من التخفيضات الأكبر لهذا العام والتي تصل حتى 70% على تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات. ستنطلق فعالية الجمعة البيضاء يوم السبت 23 نوفمبر في تمام الساعة 00:01 منتصف الليل، وتستمر حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر الساعة 23:59.

وانطلاقًا من حرص (سوق.كوم) على مواكبة احتياجات العملاء، تم تخصيص العروض بشكل حصريٍّ لتلبية رغبة العملاء في المملكة العربية السعودية، وتزويدهم بالمنتجات والعلامات التجارية التي يترقّبونها، وبأسعار غير مسبوقة. وقد حققت فعالية الجمعة البيضاء نجاحًا هائلًا منذ إطلاقها للمرة الأولى في المملكة قبل خمس سنوات وتحولت إلى حدث ينتظره المتسوقون من مختلف أرجاء الدولة حيث يوفر العملاء من خلال الفعالية ملايين الريالات سنويًا.

وبهذه المناسبة، قال سليم حماد، المدير العام لـ(سوق.كوم) في المملكة العربية السعودية: “اكتسبت عروض الجمعة البيضاء رواجًا كبيراَ بين العملاء منذ إطلاقها في عام 2014. وعمل فريق سوق.كوم عن كثب هذا العام مع أبرز العلامات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة بهدف تزويد العملاء بأفضل العروض أثناء فعالية الجمعة البيضاء وليحظوا بخصومات لا مثيل لها ضمن مجموعة واسعة من المنتجات.”

وأضاف: “تساهم فعاليات التسوق مثل (الجمعة البيضاء) بشكل لافت في المشهد الاقتصادي والتجاري السعودي، وتساعدنا على تحقيق أهدافنا الطموحة المتوافقة مع (رؤية السعودية 2030). ومن شأن هذه الفعاليات أيضًا أن تساعدنا في زيادة مساهمتنا في التجارة الحديثة والإلكترونية ضمن قطاع البيع بالتجزئة”.

Advertisements

يستفيد العملاء من الوفورات التي تصل إلى 70% على أفضل وأشهر المنتجات من علامات (كيندل)، و(آبل)، و(سامسونج)، و(بوس)، و(فيت بيت)، و(إتش بي)، و(براون)، و(إل جي)، و(مايكروسوفت)، و(سوني)، و(أديداس)، و(كيتشن إيد)، و(لاكوست)، و(كالفن كلاين)، و(تومي هيلفيجر)، و(يو إس بولو اسن)، و(هيوجو بوس)، و(امبوريو أرماني)، و(نيفيا)، و(بامبرز)، و(فاين)، و(هاجيز)، و(فيليبس)، و(ايريل)، و(تايد) وغيرها. وبجانب ذلك، سيقدم Amazon.ae عروضًا تشمل العديد من منتجات العلامات التجارية المحلية والعالمية والآلاف من منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وإلى جانب الوفورات القيمة التي تقدمها الفعالية، يمكن للعملاء استخدام بطاقات (فيزا) للدفع الإلكتروني للحصول على خصم 10% إضافي بما يصل إلى 75 ريال سعودي أو بطاقات (فيزا) الخاصة بـ”ساب” للحصول على خصم إضافي بنسبة 15% بما يصل إلى 100 ريال سعودي.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وسيتمكن العملاء من الاستفادة من خدمة التوصيل في نفس اليوم للطلبات التي تتم قبل الساعة 12 ظهرًا مقابل 24 ريالًا سعوديًا فقط ودون وجود حد أدنى عند الطلب.