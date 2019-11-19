كيفية ضبط و تفعيل Mobile Hotspot على هواتف الاندرويد بسهولة

Mobile Hotspot خاصية استعمالها كبير جداً. حيث انها تتيح لك استعمال باقة الإنترنت (او حتى اتصال الواي فاي) الى أي جهاز آخر. اي انك تقوم بتحويل هاتفك المحمول الى Router يقوم بنشر الإتصال بالإنترنت. انا استعملها عندما احتاج الى اتصال بالانترنت على جهاز اللابتوب الخاص بي في اماكن لا يوجد بها اتصال بالإنترنت غير باقة الإنترنت الخاصة بي. في هذا المقال سنشرح لك كيفية التفعيل بكل سهولة

ملحوظة الشرح قد يبدو مختلفاً عن الأجهزة ذات الواجهات المختلفة لأننا نشرح من خلال الواجهة الإفتراضية للنظام Stock Android. بينما الواجهات المختلفة يمكن ان تحمل تعديلات في اماكن الإعدادات و التسمية

كيفية تفعيل الـ Mobile Hotspot على نظام اندرويد

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Network and Internet

3- اختر Hotspot & Tethring

4- اختر Wi-fi hotspot

5- قم بتفعيل الـHotspot من الخيار بالأعلى

6- بالطبع يمكنك تفعيل الخاصية من خلال الـQuick Settings ايضاً بدون مشاكل

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كيفية ضبط الـHotspot

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Network and Internet

3- اختر Hotspot & Tethring

4- اختر Wi-fi hotspot

5- اضعط Advanced

6- الآن امامك عدة اختيارات للتعديل عليها و ضبطها و هي كالآتي

Hotspot Name لتعديل اسم الشبكة التي سيصدرها الجهاز

Security لضبط بروتوكولات الحماية على الشبكة

Hotspot password لضبط كلمة المرور الخاصة بالشبكة

Turn Off hotspot Automatically لإيقاف بث الشبكة تلقائياً عندما لا يكون هناك اي اجهزة متصلة

AP Band لإختيار تردد الشبكة ما بين 2.4GHz او 5GHz

تفعيل Mobile Hotspot عن طريق برامج خارجية

في الماضي لم يكن هناك اختيار Hotspot في النظام. و لم تكن قادراً على مشاركة الإنترنت من هاتفك المحمول. طبعاً صار هذا اختيار افتراضي في الهواتف الجديدة. لكن الهواتف القديمة كلها لم تحمل هذا الإختيار فلجأ المطورون الى انشاء تطبيقات خاصة بتفعيل Hotspot على هاتفك. من ابرز هذه التطبيقات PDANET+ و تطبيق Portable Wi-Fi Hotspot. و هي تطبيقات مثالية لهذا الغرض اذا اردت تفعيل الـHotspot من خلالها