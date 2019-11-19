حسابات +Disney تتعرض للإختراق في أقل من أسبوع بعد إطلاقها

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق خدمة بث الأفلام والمسلسلات +Disney للتو، ولكن يبدو أنه في أقل من أسبوع، تم إختراق الخدمة حيث تعرضت حسابات الآلاف من العملاء للإختراق والسرقة، فقد ظهرت حساباتهم على شبكة الإنترنت المظلم حيث يتم توفيرها للشراء.

ومع ذلك، فمن غير الواضح ما هو السبب الذي عرض هذه الحسابات للإختراق. ووفقا لبعض المستخدمين، فقد إقترحوا أن كلمات المرور المعاد إستخدامها قد تكون هي السبب. نظرًا إلى أننا رأينا العديد من عمليات الإختراق في الماضي، فمن الممكن أن تكون بعض هذه الحسابات تستخدم كلمات المرور هذه، وبالتالي منح القراصنة وصولاً سهلاً.

في الوقت نفسه، أخبر بعض المستخدمين موقع ZDNet أنهم لم يعيدوا استخدام كلمات المرور القديمة، لذلك لا تزال كيفية إختراق حساباتهم لغزًا محيرًا. ومما زاد الطين بلة، يبدو أن خدمة العملاء التابعة لشركة Disney ليست مفيدة حيث اشتكى البعض من أنهم ينتظرون على الخط للحصول على المساعدة لساعات، دون أي حل.

Advertisements

الآن، لكي نكون منصفين، لا تزال خدمة +Disney جديدة نسبيًا، ومثل هذه الأحداث متوقعة إلى حد ما. لا تدعم الخدمة خيار المصادقة على مرحلتين حتى الآن، وهذا هو الخيار الذي من شأنه أن يخفف بعض هذه المشاكل، ولكن نأمل أن يتم حلها جميعًا قريبًا. في هذه الأثناء، يعد الحفاظ على أمان حساباتك أمرًا بالغ الأهمية هذه الأيام، أو إستخدم تطبيقات إدارة كلمات المرور إذا كنت قلقًا بشأن كيفية إدارة جميع كلمات المرور هذه.