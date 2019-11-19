سامسونج ستُوكل مهمة تصنيع خمس هواتفها الذكية في العام المقبل لشركة صينية

فاطمة أيت طالب - دبي - تهدف شركة سامسونج إلى توكيل مهمة إنتاج خمس هواتفها الذكية في العام المقبل لشركة Wingtech الصينية المتخصصة في تصنيع الأجهزة للشركات الأخرى.

وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء رويترز، تخطط شركة سامسونج لتصنيع حوالي 300 مليون هاتف في العام 2020، ولكن حوالي 60 مليون وحدة من هذه الهواتف الذكية سيتم تصنيعها من قبل شركة Wingtech، ومن المحتمل أن تكون هذه الهواتف الذكية جزءًا من سلسلة Galaxy A Series. وعلاوة على ذلك، تخطط شركة سامسونج لمواصلة إنتاج هواتفها الذكية الرائدة في فيتنام والهند.

وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فشركة Wingtech تقوم أيضًا بتصنيع الهواتف الذكية لشركات أخرى مثل Huawei و Xiaomi و Oppo، وقد صنعت مجموعة من الهواتف لشركة سامسونج في الماضي أيضًا. وفي وقت سابق من هذا العام، قامت شركة سامسونج بإغلاق مصنعها الأخير في الصين في خطوة لخفض تكاليف الإنتاج. تستطيع الشركات الصينية توفير أسعار أفضل للمكونات وتصنيع الهواتف بتكلفة أقل.

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ستسمح هذه الخطوة بالتأكيد لشركة سامسونج بتحسين قدرتها التنافسية في سوق الهواتف الذكية الإقتصادية والمتوسطة. تؤكد شركة سامسونج أن الهواتف التي يتم تصنيعها من قبل Wingtech تحظى بنفس جودة الهواتف التي تصنعها سامسونج نفسها، لذلك لا داعي للقلق بشأن إنخفاض محتمل في الجودة.