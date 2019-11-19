الفيديو الترويجي للهاتف Huawei Nova 6 5G ومواصفاته التقنية تشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Huawei Nova 6 5G سيصل قريبًا إلى الصين، على الأقل وفقا لمقاطع الفيديو الترويجية الخاصة بشركة Huawei على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. يُظهر الفيديو أدناه الواجهة الأمامية للهاتف، وهي الواجهة التي ستضم شاشة طويلة تمتاز بقطع عريض في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة التي ستكون قادرة على توسيع زاوية المشاهدة من أجل إلتقاط الصور الذاتية الواسعة.

لا يحدد الفيديو متى سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف، ولكننا نعرف أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الهاتف Honor V30 في اليوم 26 نوفمبر، وبالتالي فهناك إحتمال أن يتم الإعلان عن الهاتف Huawei Nova 6 5G في هذا الشهر أو في وقت ما خلال الشهر المقبل.

وبغض النظر عن التصميم، فقد حصلنا على تسريب آخر من الصين يكشف لنا أن الهاتف Huawei Nova 6 5G سيضم شاشة IPS LCD بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 990، وبطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، فضلا عن مودم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

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وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فقد تردد أن الهاتف Huawei Nova 6 5G سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 60 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الشائعات ذكرت أيضًا أن الهاتف Huawei Nova 6 5G سيكلف ما يُعادل 500 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 540 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB، وما يُعادل 585 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB.