تقرير جديد يدعي أن نظارات آبل للواقع المعزز قد تحل محل iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد ظل iPhone موجودًا لأكثر من عقد من الزمان، ومثله مثل الهواتف التقليدية قبل ذلك، نحن على يقين من أنه في النهاية سيأتي وقت يتم فيه إستبدال الهواتف الذكية بشيء آخر. لكن السؤال هو، ما هو الجهاز الذي سيحل محل الهواتف الذكية؟ حسنًا، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع The Information، يمكن أن يكون هذا الجهاز هو نظارات الواقع المعزز.

وفقا للتقرير، يبدو أن شركة آبل تبحث في إمكانية إنشاء بديل للهاتف iPhone. يُشاع أن شركة آبل تعمل على نظارات للواقع المعزز منذ فترة طويلة نسبيًا، وتدعي بعض التقارير أننا قد لا نرى هذه النظارات حتى العام 2020. ويمضي التقرير إلى القول بأن شركة آبل عقدت مؤخرًا إجتماعًا سريًا مع الموظفين حيث قامت الشركة بتفصيل خططها للمستقبل.

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تتضمن إحدى هذه الخطط إطلاق نظارات أخرى للواقع المعزز في العام 2023، وهي مصممة على ما يبدو ليتم إستخدامها طوال اليوم وتهدف إلى أن تكون بمثابة نقطة إنطلاق نحو إطلاق آبل لجهاز قد يحل محل iPhone في النهاية. إنه تقرير صعب التصديق إلى حد ما لأنه من الصعب تخيل أن يتحول الناس من هاتف إلى نظارات ذكية.

هذا لأن النظارات الذكية لا تزال بعيدة كل البعد عن درجة الكمال، وقد رأينا كيف حاولت شركة جوجل وفشلت مع نظارات Google Glass. من المحتمل أن يكون السوق غير مستعد بعد للنظارات الذكية، وهذا ما يعني بأنه سيتعين علينا الإنتظار لسنوات أخرى، ولكن حتى ذلك الحين، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.