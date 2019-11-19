فيسبوك تحاول جذب المراهقين عبر الصور الهزلية

أصدرت شركة فيسبوك تطبيقًا لإنشاء الميمات (الصور الهزلية)، وهو ما يمثل أحدث محاولة للشبكة الاجتماعية لجذب المستخدمين الصغار.

ويعتبر التطبيق، المسمى Whale، وسيلة سهلة لتراكب المؤثرات الخاصة على النصوص والصور، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك مشاركة الميمات التي يصنعونها بسرعة على تطبيقات فيسبوك الأخرى، مثل إنستاجرام ومسنجر، وذلك وفقًا للقطات الشاشة من متجر تطبيقات آبل App Store.

وجرى إصدار تطبيق Whale الأسبوع الماضي، وهو متوفر حاليًا فقط في متجر تطبيقات آبل الكندي، بحسب شركة التحليلات Apptopia.

ويوضح المتجر أن التطبيق مخصص لاستخدامه من أجل تحرير صورك الخاصة أو الصور المخزنة في مكتبة الصور الخاصة بالشركة قبل إضافة مجموعة نصية من النصوص والرموز التعبيرية والمرشحات.

وتؤكد قائمة التطبيقات أنه تم تطويره بواسطة فريق تجربة منتج فيسبوك (NPE) الجديد، والذي تم إنشاؤه في وقت سابق من هذا العام لتطوير تطبيقات تجريبية جديدة لعملاقة التواصل الاجتماعي.

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وقالت فيسبوك في ذلك الوقت: إنها تستخدم اسم علامة تجارية منفصل لضبط التوقعات بأن تطبيقاتها يمكن أن تتغير بسرعة، أو حتى يتم إيقافها إذا وجدت الشركة أنها ليست مفيدة للناس.

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وطور فريق تجربة منتج فيسبوك (NPE) تطبيقين آخرين يسميان Bump و Aux، حيث يعد Bump تطبيق دردشة يساعد الغرباء على التواصل عبر أسئلة بسيطة، فيما يعتبر Aux تطبيق استماع جماعي يتيح لك اختيار الأغاني.

وصرح متحدث باسم فيسبوك بأن التطبيقات تهدف إلى مساعدة الشركة على اكتشاف ميزات وخدمات جديدة يحبها الأشخاص.

وينضم Whale إلى قائمة طويلة من التطبيقات التجريبية التي تم إطلاقها أو شراؤها بواسطة فيسبوك على مدار السنوات، بما في ذلك Moments و Notify و Lifestage و Poke و Slingshot و Tbh و Moves و Hello.

هذا وتأتي تجارب فيسبوك مع التطبيقات الجديدة في خضم الصعود السريع لتيك توك TikTok، وهي منصة تواصل اجتماعي تركز على الفيديو وتحظى بشعبية لدى المستخدمين الشباب.

وأصبحت منصة تيك توك، في العامين ونصف العام الماضيين بعد إطلاقها خارج الصين، مصدرًا مشهورًا للميمات التي استمرت في الانتشار عبر خدمات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وأضاف التطبيق المملوك لشركة بايت دانس ByteDance أكثر من 500 مليون مستخدم حتى الآن هذا العام، وهو في طريقه إلى الحصول على 1.5 مليار مستخدم في المجموع.