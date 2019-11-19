آبل تصدر تحديثًا جديدًا لنظامي iOS و iPadOS

أصدرت شركة آبل يوم الاثنين تحديثًا جديدًا لنظامي (آي أو إس) المشغل لهواتف آيفون، و(آيباد أو إس) المشغل لحواسيب آيباد، وذلك بغية إصلاح عدد من المشكلات التي اكتُشفت خلال المدة الماضية.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية المشكلات التي يهدف الإصدار الذي يحمل الرقم 13.2.3 من نظامي (آي أو إس)، و(آيباد أو إس) إلى إصلاحها، والذي يبلغ حجمه 90 ميجابايت، وقد يختلف الحجم من جهاز إلى آخر.

وقالت آبل: إن الإصدار الجديد يصلح المشكلة التي تمنع خاصيتي البحث في النظام، والبحث في تطبيقات البريد الإلكتروني Mail، والملفات Files، والملاحظات Notes من العمل. كما تعالج مشكلة عدم عرض الصور، والروابط، والمرفقات الأخرى في عرض تفاصيل الرسائل عبر تطبيق (مسجز) Messages.

ويعالج (آي أو إس 12.2.3) المشكلة التي تمنع التطبيقات من تنزيل المحتوى في الخلفية، ويحل المشكلة التي قد تمنع تطبيق البريد الإلكتروني من إحضار الرسائل الجديدة، والفشل في تضمين، واقتباس الرسالة الأصلية عبر حسابات Exchange.

يُشار إلى أن التحديث الجديد ليس الأول خلال الأيام الأخيرة، إذ سبقه عدد من الإصدارات التي جاءت لحل الكثير من المشكلات التي عانى منها الإصدار 13 من أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة من آبل، بما في ذلك أن الإصدارات الجديدة – التي تأتي لإصلاح مشكلات قائمة – تؤدي إلى ظهور مشكلات أخرى، كما حدث مع الإصدار 13.2.2.

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وأفاد مستخدمون بأن نظام (آي أو إس 13.2.2) – الذي أُطلق لحل مشكلة كانت تؤثر على تعدد المهام على هواتف آيفون، وحواسيب آيباد – يعاني من مشكلة أخرى في هواتف آيفون.

يُشار إلى أن آبل كانت قد أطلقت نظام (آي أو إس 13) أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي مع العديد من المزايا، أبرزها: (الوضع الداكن) Dark Mode، الذي يسمح للمستخدمين بتحويل النظام إلى اللون الأسود، بما في ذلك تطبيقات الشركة، أما التطبيقات الخارجية فيمكنها التحول تلقائيًا إلى موضوعات داكنة مستفيدًا من الوضع الجديدة.

أما الميزة الثانية الأبرز في الإصدار 13 من نظام تشغيل هواتف آيفون، فهو وضع السحب الجديد في لوحة المفاتيح، والتي تسمح للمستخدمين بسحب الكلمات لتسريع الكتابة.

ويأتي النظام أيضًا بتحسينات على تطبيقات آبل، بما في ذلك: الخرائط، والصور، والتذكيرات. إذ أصبحت الخرائط تتضمن تقديرات لحظة للنقل العام، ووضع شبيه بخدمة (ستريت فيو) Street View من جوجل. وحصل تطبيق الصور على تحسينات في إمكانية التحرير، مثل: القص.