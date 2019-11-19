آبل تعلن إقامة حدث مفاجئ الشهر المقبل

كشفت شركة آبل أنها تعتزم إقامة حدث خاص خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويبدو أن الحدث سوف يكرس للحديث عن التطبيقات، والبرمجيات.
وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن الحدث سوف يركز على “تكريم تطبيقاتنا وألعابنا المفضلة لعام 2019”. وفي الشعار على الدعوة الخاصة بالحدث، كتبت آبل: “محبوب من قبل الملايين. أنشأه الأفضل”.
يُشار إلى أن آبل اعتادت إصدار بيان صحفي يوضح بالتفصيل أفضل التطبيقات والألعاب على متجر (آب ستور) سنويًا، ولكن إقامة حدث خاص بهذا الأمر قد يُشير إلى أن الشركة قد تجعل من الحدث حفلًا لتوزيع الجوائز بدلًا من مجرد بيان صحفي. ولا يُتوقع أن تُعلن الشركة عن أي عتاد جديد خلال الحدث.
وكانت التقارير قد أشارت إلى أن شركة آبل تخطط لعقد مؤتمر صحفي في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولكنها اكتفت بالإعلان عن المنتجات الجديدة من خلال بيان صحفي، بدلًا من المؤتمر. وتضمنت المنتجات الجديدة: حاسوب (ماك بوك برو) MacBook Pro مقاس 16 بوصة، وسماعة أذن لاسلكية جديدة (أير بودز برو) AirPods Pro مع ميزة جديدة لإلغاء الضجيج.
يُذكر أن الحدث سوف يُقام في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل في مدينة نيويورك الأمريكية.
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