شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تشارك في إعداد الرواد الهنود ومركبتهم الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم روسيا للخبراء الهنود نتائج البحوث العلمية والتقنية المتعلقة بتسليم الجانب الهندي الأجهزة الروسية التي ستستخدم في مركبة "جاجانيان" الهندية المأهولة، بحسب روسيا اليوم.

وقال دميتري لوسكوتوف مدير عام مؤسسة "غلاف كوسموس" الروسية المتخصصة في تصدير الخدمات الفضائية على هامش معرض دبي للطيران والفضاء، إن المقصود بالأمر هو أجهزة البقاء على قيد الحياة وأجهزة الضبط الحراري وأضاف أن عملية تسليم المستندات والأجهزة يجب أن تختتم مطلع العام القادم.

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وكانت مؤسسة "غلاف كوسموس" الروسية قد وقعت مع المركز الهندي للرحلات الفضائية المأهولة اتفاقية تقييم الأجهزة الروسية الصنع لاستخدامها في المركبات الفضائية المأهولة الهندية وذلك بمشاركة الخبراء في شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ والمركبات الفضائية.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روجوزين، كان قد أعلن في 22 أغسطس الماضي أن الخبراء الروس من مركز تدريب رواد الفضاء سيشاركون في اختيار رواد الفضاء الهنود للقيام برحلات فضائية مأهولة.