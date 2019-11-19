شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون "بذلة" واقية من هجمات أسماك القرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من جامعة فليندرز مادة جديدة مخصصة لبذلات السباحين، والتى يقولون إنها يمكن أن تصمد أمام لدغات القرش الأبيض الكبير.

ووفقا لموقع "ميرو" البريطانى، طور الفريق نوعين من الأقمشة الواقية التى تضم ألياف البولى إيثيلين عالية الوزن الجزيئى، والتى يشار إليها غالبًا باسم أقوى الألياف فى العالم، ولاختبار مقاومتهم، أجرى الباحثون اختبارات للثقب والتهتك فى المختبر، قبل إلقاء المواد فى الماء، حيث شرعت أسماك القرش الأبيض العظيم فى عضها.

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وقال الدكتور تشارلى هوفنيرز، الذى قاد الدراسة: "أظهرت نتائجنا أن كلا من الأقمشة التى تم اختبارها قد توفر بعض الحماية من لدغة سمك القرش، ويمكن استخدامها كجزء من استراتيجية تخفيف لدغة سمك القرش."

وأضاف الدكتور هوفنيرز: "وجدنا أن الأقمشة الجديدة كانت أكثر مقاومة للتهتك والعض من أسماك القرش البيضاء أكثر من النيوبرين المعيارية".

وتأتى الدراسة بعد فترة وجيزة من نشر ملف هجوم القرش الدولى إحصاءات عن هجمات القرش فى عام 2018، إذ كشفت الإحصاءات أن هناك 130 حالة إصابة العام الماضى، بما فى ذلك 66 هجومًا غير مبرر.