تكنولوجيا: هواوي تحصل على تمديد أخر لمدة 3 أشهر في ترخيص العمل مع الشركات الأمريكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت الإدارة الأمريكية اليوم على تمديد فترة الترخيص المؤقت لشركة هواوي إلى 3 أشهر أخرى، على أن تنتهي الفترة الجديدة في 16 من شهر فبراير من العام المقبل.

حصلت العملاق الصيني اليوم على ترخيص مؤقت أخر للتعامل مع الشركات الأمريكية لمدة تصل إلى 3 أشهر، يمكن خلالها لشركة هواوي أن تحصل على المنتجات والتقنيات الخاصة بالشركات الأمريكية والتي لا تشكل تهديد على الأمن القومي في الولايات المتحدة.

لم تصل شركة هواوي حتى الآن إلى حل جذري مع الإدارة الأمريكية بالعودة بنشاطها الكامل وترخيص مطلق للتعامل مع الشركات الأمريكية، إلا أن فترة الترخيص الجديدة التي تصل إلى 3 أشهر، ستتيح لشركة هواوي أن تستمر في تنفيذ العمليات المحدودة في تطوير الشبكات، وفي قطاع الخدمات.

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ويعد هذا الترخيص المؤقت الثالث الذي تمنحه الإدارة الأمريكية لشركة هواوي منذ بداية الحظر في شهر مايو، وقد أوضح وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في بيان صحفي مؤخراً؛ أن الترخيص الثالث الذي منح لشركة هواوي من شأنه دعم الشركات الأمريكية في إنهاء عمليات تطوير الشبكات ومواصلة دفع الخدمات التي تركز على معدات هواوي في المناطق النائية في الولايات المتحدة.

يذكر أن بعض التوقعات قد أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية ستعطي العملاق الصيني هواوي فترة تمديد في الترخيص المؤقت لمدة 6 أشهر، لذا قد يتم تمديد فترة السماح لشركة هواوي من جديد بعد إنتهاء الفترة الجديدة في شهر فبراير.

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