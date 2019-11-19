تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi K30 في شهر ديسمبر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي على خطط الشركة للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi K30 الذي يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس خلال شهر ديسمبر المقبل.

في مؤتمر المطوريين الذي عقد من شركة شاومي في الصين، أعلن الرئيس التنفيذي عن موعد مؤتمر Redmi K30 الذي يعقد في ديسمبر، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 735.

أكدت علامة Redmi التجارية التابعة لشركة شاومي، على أن هاتفها القادم سيأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، والذي ينطلق بعنوان Redmi K30.

وعلى عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن هذا الإصدار ينطلق رسمياً خلال العام المقبل، جاءت تصريحات Lei Jun اليوم لتؤكد على أن الهاتف ينطلق الشهر المقبل، على أن يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة المزدوج للكاميرة الأمامية، بنفس التصميم المميز لهاتف Galaxy S10 بلس.

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ومن المقرر أن يدعم هاتف Redmi K30 الإتصال بشبكات الجيل الخامس ثنائية النمط SA/NSA وشبكات فرعية sub-6GHz، من جانب أخر أكدت كوالكوم على دعم سلسلة معالجات Snapdragon 7 و6 بتقنية 5G، حيث من المتوقع أن تدعم سلسلة معالجات Snapdragon 7 تقنية 5G مع شبكات SA وNSA.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Redmi K30 يأتي بمستشعر للبصمة في الشاشة، كما يأتي بمجموعة من التحسينات في إعدادات الكاميرة الخلفية.

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