الطلبات المسبقة على الهاتف Motorola Razr 2019 ستبدأ في الشهر المقبل، وإليكم سعره

فاطمة أيت طالب - دبي - المستهلكين في أوروبا سيتوجب عليهم على ما يبدو إذا كانوا يرغبون في الحصول على الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي دفع ما يصل إلى 1600 يورو. ومع ذلك، لم تقدم لنا إدارة موتورولا المزيد من التفاصيل، فهي إكتفت بالإشارة إلى أن هذا الهاتف سيصل إلى ” أسواق مختارة “. إليك ما نعرفه حتى الآن.

إدعت شركة الإتصالات البريطانية EE أنها من ستحصل على شرف بيع الهاتف Motorola Razr 2019 بشكل حصري في المملكة المتحدة مع العلم بأنها ستبدأ بتلقي الطلبات المسبقة في شهر ديسمبر، ولكن لن يتم شحن الهاتف حتى شهر يناير. سعر النسخة المفتوحة الشريحة SIM من الهاتف سيبلغ على الأرجح حوالي 1400 جنيه إسترليني.

الطلبات المسبقة على الهاتف Motorola Razr 2019 في إيطاليا ستبدأ في اليوم 4 ديسمبر، ومن المحتمل أن تبدأ عملية البيع بشكل رسمي في شهر يناير مرة أخرى. ليست لدينا أي معلومات بشأن هوية شركة الإتصالات التي ستحصل على شرف بيع هذا الهاتف بشكل حصري في إيطاليا.

بصرف النظر عن أوروبا، فنحن لا نزال نجهل متى سيشق الهاتف Motorola Razr 2019 طريقه إلى البلدان العربية، بما في ذلك بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما إذا كانت شركة موتورولا تخطط للقيام بذلك في الأصل.

كلنا نتذكر الهاتف Motorola Razr V3 الصدفي الكلاسيكي الذي تم إطلاقه في العام 2004. الآن، في عصر الشاشات القابلة للطي، قامت شركة موتورولا بإعادة إختراع هذا الهاتف وقامت بالكشف عن هاتف Motorola Razr جديد يضم شاشة قابلة للطي بحجم 6.2 إنش في الداخل.

Advertisements

يستخدم الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي الجديد المعالج Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB. هذا الهاتف لا يضم سوى كاميرتين، واحدة في الواجهة الخارجية، والأخرى في الداخل، وبالضبط داخل قطع الشاشة.

وبالنسبة للكاميرا الأساسية، فهي تضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل وعدسة بفتحة 1.7 كما أنها تدعم تقنية التثبت الرقمي للصورة EIS وتأتي مع فلاش LED مزدوج. أما بخصوص الكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، ولكن من دون فلاش LED، ومع ذلك يمكن إستخدام الشاشة لتضيء وجهك في الظلام.

الشيء القابل للنقاش أكثر في هاتف موتورولا الجديد هو الشاشة القابلة للطي. هذه الشاشة تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 21:9 وبدقة 2142×876 بكسل وتُطلق عليها الشركة الإسم التجاري Cinemavision. هناك شاشة Quick View أخرى في الواجهة الخارجية للهاتف عبارة عن شاشة OLED بحجم 2.7 إنش وبدقة 800×600 بكسل.

الشيء الجيد في الشاشة الثانوية هو أنها تتيح لك إستخدام الهاتف دون فتحه مع إمكانية الوصول إلى جميع الميزات المهمة تقريبًا مثل المكالمات، وإلتقاط صور السلفي، وإيقاف وتشغيل بعض الإعدادات الأساسية والتحدث إلى المساعد الرقمي Google Assistant.

الهاتف Motorola Razr 2019 الجديد يضم بطارية بسعة 2510mAh تدعم تقنية الشحن السريع 15W TurboPower، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع جميع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل الضرورية.