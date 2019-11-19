Huawei تحصل على تمديد آخر لمدة ثلاثة أشهر من الحكومة الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - في أحدث حلقة من مسلسل الحظر المُطبق على شركة Huawei، منحت وزارة التجارة الأمريكية تمديدًا آخر لمدة 3 أشهر للرخصة العامة المؤقتة لشركة Huawei والتي تمتد الآن حتى 16 فبراير 2020. وهذا يعني أن شركة Huawei حرة في مواصل العمل مع الشركات الأمريكية المُصنعة للمكونات التي لا تشكل في الأساس تهديدًا للأمن القومي.

وبشكل أكثر تحديدًا، تنص وثيقة وزارة التجارة على أن الرخصة المؤقتة الجديدة تسمح لشركة Huawei باستئناف عملياتها المحدودة في قطاع الشبكات والمعدات إلى جانب جهودها في مجال خدمات الهاتف المحمول وأبحاث الأمن السيبراني. هذا هو الآن التمديد الثالث الممنوح لشركة Huawei منذ أن وُضعت الشركة في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية في شهر مايو الماضي.

Advertisements

يسمح هذا الترخيص العام المؤقت بأنشطة معينة، بما في ذلك تلك اللازمة لمواصلة تشغيل الشبكات والمعدات الحالية وكذلك دعم خدمات الهاتف المحمول الحالية، بما في ذلك أبحاث الأمن السيبراني الحاسمة للحفاظ على سلامة وموثوقية الشبكات والمعدات الحالية.

أوضح وزير التجارة الأمريكي Wilbur Ross في بيان صحفي أن الرخصة المؤقتة الجديدة ستساعد شركات الإتصالات الصغيرة في المناطق النائية بالولايات المتحدة التي تستخدم معدات Huawei للاتصالات السلكية واللاسلكية في مواصلة خدمتها.

في الأونة الأخيرة، أشارت بعض التكهنات إلى أن شركة Huawei قد تحصل على تمديد آخر لمدة ستة أشهر، وقد يستمر هذا الإتجاه في الظهور حتى تنجح الولايات المتحدة الأمريكية والصين في تسوية النزاعات التجارية بينهما.