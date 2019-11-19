شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سناب شات" تدقق فى الإعلانات السياسية للحد من الكذب والتضليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة سناب شات الاجتماعية التدقيق فى الإعلانات السياسية المنشورة للتأكد من عدم انطوائها على كذب أو تضليل، حسب العربية.

ولم تعتمد سناب شات استراتيجية "فيس بوك"، التى تسمح بأكثرية الإعلانات السياسية حتى فى حال انطوائها على كذب، ولا تلك المعتمدة من "تويتر" التى تعتزم حظر هذه الإعلانات بالكامل تقريباً.

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وقال إيفان شبيجل رئيس سناب شات ومديرها العام، فى مقال نشرته "سى أن بى سي": "ندقق بكافة الإعلانات بما فيها السياسية، فما نحاول فعله هو إيجاد موقع للإعلانات السياسية على منصتنا، خصوصاً لكوننا نطال عدداً كبيراً من الشباب والأشخاص الذين باتوا مخولين بالاقتراع حديثاً، نريد أن يتمكنوا من الانخراط فى النقاش السياسى، لكننا لن نسمح بأمور مثل التضليل فى هذه الإعلانات".

وتحظر سناب شات الإعلانات السياسية المضللة أو الكاذبة، كما لديها فريق مكلف التدقيق فى الرسائل المدفوعة للتأكد من أنها لا تخترق قوانين الشبكة الاجتماعية.