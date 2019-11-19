شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف عن تطبيق جديد لابتكار "الميمز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر فيس بوك تطبيقًا لابتكار الميمز، والذى أطلق عليه اسم Whale بمتجر التطبيقات الكندي، إذ يمكنك تحميل الصور الخاصة بك أو الاختيار من مكتبة الشركة، مع إمكانية إضافة مجموعة من النصوص والرموز التعبيرية والفلاتر.

صمم التطبيق بواسطة فريق NPE بفيس بوك، المعنى بتجربة المنتجات الجديدة، والذى تم تأسيسه قبل بضعة أشهر للعمل على تطبيقات فيس بوك التجريبية، وتشمل الجهود السابقة للفريق إطلاق تطبيق Bump للدردشة، والذى يساعد الغرباء على الاتصال عبر أسئلة بسيطة لكسر الحواجز، جنبا إلى جنب تطبيق Aux للاستماع جماعي، والذى يتيح لك اختيار الأغاني والتنافس مع الآخرين.

قال فيس بوك إنه يستخدم اسم العلامة التجارية المنفصل NPE للتأكيد بأن تطبيقاته يمكن أن تتغير بسرعة، أو حتى يتم إيقافها إذا وجدت الشركة أنها ليست مفيدة للأشخاص

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جدير بالذكر تستهدف التطبيقات الثلاثة مالكي الهواتف الذكية الأصغر سناً، وهو الجيل المهووس حالياً بـ TikTok و Twitch.