تكنولوجيا: 4 نصائح لحماية حسابك على واتس آب من الاختراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت هناك حاجة ماسة لكل مستخدم لتطبيق التراسل الفورى الأشهر فى العالم "واتس آب" لحماية حسابه من أى عمليات اختراق أو قرصنة أو تسلل يمكنها أن تسبب مشاكل خطيرة له.
وأشارت تقارير عديدة إلى خطأ أمنى كبير فى "واتس آب" يسمح للهاكرز باختراق حسابات المستخدم، وكتابة أشياء مختلفة عليها، قد تسبب ضررا بالغا بالنسبة لهم، علاوة على إمكانية اختراق بياناتهم الشخصية والبنكية بسهولة.
ونشرت مجلة "مترو" البريطانية تقريرا حول الخطوات اللازمة، لكى يحمى أى شخص حسابه على "واتس آب".
وجاءت تلك النصائح الذهبية على النحو التالي:
- حمل آخر تحديثات "واتس آب" فهى تحتوى على معالجات سريعة لأى ثغرات أمنية فى تطبيقك.
- عدل إعدادات حسابك على "واتس آب"، بحيث لا تسمح لأى شخص غير مضاف إلى قائمة أصدقائك.
- فعل ميزة الخصوصية الجديدة، التى تمنع أى شخص من إضافتك إلى محادثات جماعية لا تريد أن تكون جزءا منها، التى ستمنع أى رسائل مزعجة أو متسللة من إدخال برمجيات خبيثة إلى حسابك.
- فعل خاصية أرشفة أى رسائل تأتى من مصادر غريبة أو تحتوى على روابط غريبة، بحيث لا تفتحها ولا تشاهدها فتضغط عليها.
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