آبل تُجدول حدث جديد في اليوم 2 ديسمبر بمدينة نيويورك

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل اليوم بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور حدث جديد ستعقده الشركة في شهر ديسمبر المقبل. هذا الحدث سيُعقد في العاصمة الإقتصادية الأمريكية نيويورك، وبالضبط في اليوم الثاني من الشهر المقبل. ووفقا للدعوة، فسوف يتم تكريم أفضل التطبيقات والألعاب خلال العام 2019، على الأقل هذا ما يلمح إليه وصف الحدث، والذي قد لا يكون كثيرًا ولكنه في الواقع أطول قليلاً من دعوات آبل المشفرة عادة.

يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها آبل حدثًا خاصًا في الذاكرة الحديثة يتمحور حول التطبيقات تمامًا. تستضيف الشركة جوائز Apple Design Awards السنوية لأفضل التطبيقات والألعاب على iOS و macOS، ولكن يتم إعلان النتائج عبر الإنترنت دون أي حدث. وقد تم تكريم تلك التطبيقات بالفعل في وقت سابق من هذا العام.

يبدو أن هذا سيكون تقليدًا جديدًا لشركة آبل في المستقبل لمنح أفضل التطبيقات والألعاب على منصاتها جوائز تقديرية ومالية. بالطبع، من المنطقي القيام بذلك فقط في الشهر الأخير من العام. ومع ذلك، فمن المثير للاهتمام أن تعقد الشركة حدثًا كاملًا من أجل ذلك، ولكن أبل أكدت مرارًا وتكرارًا على أهمية المطورين في نجاح منتجاتها وقررت على الأرجح رد الجميل لمجتمع المطورين.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أننا سنقوم بتحديث هذا المقال إذا علمنا المزيد حول هذا الحدث.