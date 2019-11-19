شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروع قانون أمريكى يمنع شركات التكنولوجيا من تخزين البيانات فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيناتور الأمريكى جوش هاولى عن خططه لمنع الشركات الأمريكية من تخزين بيانات المستخدم أو مفاتيح التشفير فى الصين، كما يريد أيضًا منع الشركات الصينية من جمع أى معلومات من المستخدمين الأمريكيين أكثر مما هو ضرورى لتوفير خدمتهم، واقترح هذه التدابير كجزء من قانون جديد لحماية الأمن القومى والبيانات الشخصية.



جوش هاولي

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ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يمكن أن تؤثر مثل هذه التغييرات على شركات مثل أبل تيك توك، فوفقًا للقانون الصينى، بدأت أبل تخزين حسابات iCloud للمستخدمين الصينيين فى مركزبيانات صينى العام الماضى، لكن أكدت إنها لا تزال تتحكم فى مفاتيح التشفير، لكن يرى هاولى فى ذلك تهديدًا للأمن القومى، ومثله مثل أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، يخشى من تعرض ByteDance المالكة لـ TikTok للضغوط من أجل التعاون فى العمل الاستخبارى من قبل الحزب الشيوعى الصينى، رغم نفى TikTok لهذه الاتهامات.

وقد اقترح هاولى سابقًا جعل بيانات المستخدم "محمولة " عبر الشبكات الاجتماعية وتقييد ميزات الشبكة الاجتماعية التى تسبب الإدمان للمستخدمين، وقد طلب من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن تبحث فى كيفية تنسيق الشبكات الاجتماعية للمحتوى، ودفع لإجراء تحقيق فى تعامل أمازون مع خصوصية الأطفال.