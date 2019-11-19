شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحل مشاكل خطيرة فى هواتف أيفون وأجهزة الأيباد.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل تحديثا جديدا لنظام تشغيل "ios 13"، الذى يقدم حلا لمشكلة خطيرة فى هواتف أيفون وأجهزة أيباد، حسب سبوتنيك.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقنى، أن تحديث نظام تشغيل "ios 13" سيقدم حلا عاجلا لمشكلة خطيرة مرتبطة بالبريد الإلكترونى على هواتف "أيفون" وأجهزة الآيبا".

وتتمثل تلك المشكلة فى تعطل عمل خاصية البحث على الملفات أوالوسائط داخل تطبيقات البريد الإلكترونى على هواتف "أيفون" وحاسبات "أيباد".

كما أن البريد الإلكترونى أيضا كان يعانى من مشاكل أخرى مرتبطة بعدم عرض الصور والروابط والمرفقات عند عرض تفاصيل الرسائل، وهو ما عالجه التحديث الجديد على أيفون وأيباد.

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وحلت كذلك أبل مشكلة خاصة بفشل البريد الإلكترونى فى تضمين محتوى الرسالة الأصلية والاقتباس منها، عند الرد على أكثر من مرة فى نفس الرسالة.

وعالج تحيدث "ios 13" كذلك مشكلة أخرى مرتبطة باستمرار عمل تطبيقات فى الخلفية، ما يجعلها تستهلك البطارية والبيانات الخاصة بهواتف "أيفون" وحاسبات أيباد.