صفقة اليوم.. احترف تطوير الألعاب باستخدام منصة Unity مع خصم 96%

حزمة تطوير الألعاب The Official Unity Game Development Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 613.

المدة: 44 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية استخدام لغة البرمجة #C مع إصدار Unity 2019 لتطوير ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد على نطاق تجاري بحيث يمكن ممارستها على العديد من منصات اللعب، بما في ذلك: أندرويد، و(آي أو إس) iOS، ويندوز، وNintendo Switch، وPlaystation 4، والتعرف على ميزات أحدث إصدار من المنصة Unity 2019، بما في ذلك: تأثيرات ما بعد المعالجة، ونظام الرسوم المتحركة. بالإضافة إلى أكثر من 30 تحدٍ تفاعلي لاختبار معرفتك بالمفاهيم التي تعلمتها.

تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام أكثر أدوات منصة Unity شعبية وهي : Timeline، و Cinemachine مع لغة البرمجة #C لإنشاء أربع مقاطع سينمائية كاملة تحكي قصة لعبتك، وإضافة مسارات الرسوم المتحركة. كما يوجد دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير لعبة ثنائية الأبعاد للهواتف من نقطة الصفر وحتى نشر التطبيق على متجر جوجل بلاي، وكيفية تحقيق الدخل من اللعبة عن طريق دمج Unity Ads.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 800 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 25 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

أصبح مجال برمجة الألعاب أحد المجالات الأكثر انتشارًا وتحقيقًا للأرباح خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تشير التقارير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي على ألعاب الهواتف الذكية سيصل إلى 60% من حصة سوق الألعاب، ويساعد في ذلك انتشار الألعاب التي تعتمد على منهجية اللعب المتعدد اللاعبين مثل: Fortnite، وPUBG، وغيرها.

يمكن لأي شخص أن يصبح مطور ألعاب محترف بالاعتماد على Unity، حيث تعتبر محرك ألعاب قوي، ومتعدد الاستخدامات، وتعتمد حاليًا على 27 منصة مختلفة، وتتيح إنشاء التصميمات الثلاثية الأبعاد، والثنائية الأبعاد، وتتضمن خيارات للمطورين من جميع مستويات.

تشير التقارير إلى أن مطورو ألعاب Unity المبتدئين يمكن أن يحصلوا على دخل يصل إلى أكثر من 50 ألف دولار سنويًا، بينما يمكن للمطورين المحترفين الحصول على ما يصل إلى 185 ألف دولار أو أكثر.

إذا كنت تريد احتراف المهارات اللازمة لدخول هذا المسار الوظيفي المثير؛ فيمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية (The Official Unity Game Development Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 44 ساعة من المحتوى التعليمي لتصميم وتطوير الألعاب باستخدام منصة Unity، مع خصم يصل إلى 96%.

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تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 4 دورات تدريبية، و613 درسًا، وما يصل إلى 44 ساعة من المحتوى الذي صممه خبراء في صناعة الألعاب لمساعدتك في إنشاء الألعاب المتعددة اللاعبين، وتطويرها باستخدام منصة Unity.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 800 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 25 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 96 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية استخدام لغة البرمجة #C مع إصدار Unity 2019 لتطوير ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد على نطاق تجاري بحيث يمكن ممارستها على العديد من منصات اللعب، بما في ذلك: أندرويد، و(آي أو إس) iOS، ويندوز، وNintendo Switch، وPlaystation 4، وغير ذلك. والتعرف على ميزات أحدث إصدار من المنصة Unity 2019، بما في ذلك: تأثيرات ما بعد المعالجة، ونظام الرسوم المتحركة. بالإضافة إلى أكثر من 30 تحدٍ تفاعلي لتتمكن من اختبار معرفتك بالمفاهيم التي تعلمتها.

تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام أكثر أدوات منصة Unity شعبية وهي: Timeline، و Cinemachine مع لغة البرمجة #C لإنشاء أربع مقاطع سينمائية كاملة تحكي قصة لعبتك، وإضافة مسارات الرسوم المتحركة.

كما يوجد أيضًا دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير لعبة ثنائية الأبعاد للهواتف باستخدام لغة البرمجة #C وUnity من نقطة الصفر وحتى نشر التطبيق على متجر جوجل بلاي، وكيفية تحقيق الدخل من اللعبة عن طريق دمج Unity Ads، وإعداد نظام لمكافأة اللاعب على اختياره مشاهدة إعلان.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The Ultimate Guide to Game Development with Unity 2019

The Unity C# Survival Guide

The Ultimate Guide to Cinematography with Unity

The Ultimate Guide to 2D Mobile Game Development

الحصول على الصفقة: من هنا.