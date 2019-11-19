4 طرق للتحقق من نسبة شحن سماعات AirPods على هواتف آيفون

عندما أصدرت شركة آبل الجيل الأول من سماعات AirPods اللاسلكية في عام 2016، قدمت مزايا جديدة في هذه السماعات، منها: إمكانية إقران السماعة تلقائيًا بهاتف آيفون بمجرد فتح غطاء العلبة، وإيقاف تشغيل الموسيقى تلقائيًا عند إزالة إحدى السماعتين من الأذن، وغير ذلك.

كما أطلقت آبل هذا العام الجيل الثاني من AirPods مع ميزات جديدة منها: أنها تأتي مع علبة شحن لاسلكية اختيارية، وعمر بطارية أطول، ويمكنها التكامل مع المساعد الصوتي سيري Siri، وخلال الشهر الماضي أطلقت سماعات AirPods Pro، بتصميم جديد كليًا مع نظام حجب ضوضاء فعال، وتجربة صوتية غامرة.

بالرغم من أن أهم ما يميز سماعات AirPods حتى الآن؛ البساطة وسهولة الاستخدام، إلا أن هناك عنصر واحد يصعب الوصول إليه بسهولة؛ وهو نسبة الشحن المتبقية في بطارية السماعة.

إليك 4 طرق للتحقق من نسبة بطارية سماعات AirPods على هواتف آيفون:

1- فتح علبة AirPods والاحتفاظ بها بجوار آيفون:

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بعد مزامنة سماعات AirPods مع آيفون؛ افتح غطاء العلبة أثناء وجود السماعات بالداخل، وأمسك بالعلبة بالقرب من الجهاز، ثم انتظر بضع ثوانٍ حتى تظهر لك نافذة منبثقة في أسفل شاشة الهاتف توضح نسبة شحن بطارية سماعات AirPods وعلبة الشحن.

بمجرد إغلاق غطاء علبة السماعات، أو إخراج السماعات من العلبة، أو حتى إذا قُمت بالضغط خارج النافذة المنبثقة التي ظهرت ستختفي نسبة شحن بطارية Airpods.

2- من خلال أداة البطاريات:

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إذا كنت تريد التحقق من نسبة شحن سماعات AirPods، فيمكنك تفعيل (أداة البطاريات) Batteries widget على آيفون، ولكن لن تظهر حالة شحن العلبة إلا عند وجود سماعة AirPods واحدة على الأقل داخل العلبة.

مرر سريعًا إلى اليسار على الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون.

ستظهر لك شاشة Widgets؛ مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (تعديل) Edit ثم اضغط عليه.

من خلال شاشة Add Widgets، ابحث عن أداة البطاريات Batteries؛ ثم اضغط على علامة الدائرة ذات اللون الأخضر الموجودة بجوارها لتفعيلها.

لحفظ ما قمت به من تعديلات اضغط على خيار (تم) Done.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، ستتمكن من رؤية نسبة شحن بطارية سماعات AirPods الخاصة بك، ونسبة البطارية لأي جهاز آخر متصل مثل: Apple Watch، وذلك من خلال شاشة Today View.

3- من خلال المساعد الصوتي Siri:

هناك طريقة أسهل للتحقق من نسبة شحن سماعات AirPods على آيفون؛ كل ما عليك فعله هو تنشيط المساعد الصوتي Siri؛ والسؤال عن نسبة شحن البطارية المتبقية.

4- بدون استخدام جهاز مقترن:

إذا لم يكن لديك جهاز مقترن بسماعات Airpods وتريد التحقق من نسبة الشحن قبل مغادرة المنزل، فيمكنك الحصول على نسبة شحن تقريبية من خلال التحقق من لون مصباح LED الصغير الموجود في مقدمة علبة الشحن.

إذا كان لون مصباح LED أخضر فإن نسبة شحن بطارية سماعات AirPods أعلى من 50%، وإذا كان لونه برتقالي، فستكون نسبة الشحن أقل من 50%.