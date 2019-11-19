منصة باز للتواصل الاجتماعي: مستعدون للعمل وملتزمون بتعزيز ثقافتنا

“مستعدون للعمل، وملتزمون بتعزيز ثقافتنا. مبدؤنا أن نفعل ما نقول، وننفذ ما نعد به”.. بهذا الشعار أعلنت باز (Baaz) عن فلسفتها بأنها منصة تواصل اجتماعي عربية لأجل دعم المحتوى العربي. منصة باز هي منصة تواصل اجتماعي عربية موجهة في الأساس للمستخدم العربي، كي يمكنه التعبير عن أفكاره، والتواصل مع أقرانه بلغته الأم، وبشبكة عربية 100% هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

تم تأسيس باز بآياد وعقول عربية، بهدف كسر المعتقد السائد عالميًا بأن العرب مستهلكون للتكنولوجيا، وليسوا منتجين لها. كما أن كثرة انتشار الأخبار الكاذبة، والحسابات الوهمية التي تحض على نشر الكراهية بين الناس، كانت سببًا دافعًا لتفعيل أحدث تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في تصميم منصة باز، لمحاربة تلك الحسابات، ووضع قيود على المنشورات التي تدعو إلى الكراهية، سواء تم النشر من حسابات وهمية، أو حسابات حقيقية.

مميزات منصة باز للتواصل الاجتماعي

– بإمكانك أن تبني صفحتك ومجتمعك كيف ما تحب.

– بإمكانك أن تشبك أكثر من ١٥٠ شبكة تواصل اجتماعي على حسابك.

– نشر ما تريد على جميع صفحاتك من مكان واحد.

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-بإمكانك تكوين مجموعات بناءً على اهتماماتك، ودعوة أصدقائك ومجتمعك للنشر والتفاعل داخل المجموعة.

رؤية منصة باز للتواصل الاجتماعي

ترى منصة باز أن أي منصة تواصل اجتماعي عربية في حاجة إلى 4 نقاط لتكون مصدر إلهام، وتعميق للثقافة الأصيلة في وجدان الشعوب العربية، بعد أن كَثُرَت عليها المدخلات الغربية التي غيرت معالمها.

فترى أن المستخدم العربي بحاجة إلى النقاط الأربع التالية:

حرية التعبير: حرية التعبير حق مكفول للجميع، وترجو باز أن تصبح حرية التعبير طبيعة في الإنسان العربي. بالطبع هذا بدون تبني لخطابات الكراهية والازدراء، وإنما حرية التعبير كأساس للتواصل الصادق الواقعي بين أفراد اللغة الواحدة، والثقافة الواحدة. لذلك – وانطلاقًا من مبدأ “الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية” – تسعى باز بمهنية وشفافية إلى فلترة خطابات الكراهية ونبذها، للتأكيد على مبدأ أن حرية التعبير لا تعني انعدام الأخلاق، وإنما تعبر عن التعزيز الإيجابي لها. معرفة ذات قيمة: المعرفة مرتبطة بالإنتاج. فلا قيمة لمعرفة لا يتبعها إنتاجية. لذلك تشجع باز على منصتها من نشر المحتوى القيم الذي يعبر عن هويتنا في الأساس، ويضيف إلى ثقافتنا العربية، ويساهم في رقي ونضج المستخدم العربي في التواصل بإضافة محتوى حقيقي له. وهذا من شأنه دعم المحتوى العربي بقيمة استثنائية حقيقية. روابط حقيقية: ينبغي أن يعكس التواصل الافتراضي على شبكات التواصل الاجتماعي، الروابط الحقيقية التي تربط أبناء اللغة الواحدة ببعضهم البعض. فلا قيمة لعلاقات وهمية هشة لشعوب يجمعها تاريخ وتراث وثقافة واحدة. فانسجام الفهم هو ما يساعد على إيجاد مجال للتطور والإبداع. انتماء: ومع ذلك فوجود العالم الرقمي الافتراضي أصبح واقعًا، ليس من الحكمة رفضه. فرض علينا – نحن العرب – أن نتعامل معه، ونندمج فيه. لذلك، هدفت باز إلى أن يكون هذا الاندماج بصبغة عربية، بيد عربية، تحمل روح الانتماء، بالتعامل بواقعية مع تطور وسائل التواصل في العالم الرقمي، ولكن بدون التخلي عن القيم والمبادئ العربية التي ترقى بهذا التواصل.

وعلى الرغم من تأكيد منصة باز للتواصل الاجتماعي على أنه شبكة تواصل اجتماعي عربية بغرض دعم المحتوى العربي، إلا أنه يؤكد كذلك على أن المجتمع الرقمي في منصة باز يتسع ليشمل جميع الثقافات والشعوب، حتى ولو لم تكن عربية. فتسعى باز من اليوم الأول إلى التوسع والانتشار العالمي، ولكن بالصبغة العربية التي تُعَمِّق قيم الحب والتواصل، وتنبذ المشاعر السلبية، وخطاب الكراهية.