شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون بوكالة الفضاء الأوروبية يكشفون أغرب طريقة لإرسال الرواد للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس باحثو وكالة الفضاء الأوروبية وضع رواد الفضاء فى حالة من السبات (توقف الحركة)، لتسهيل وصولهم إلى الكواكب الأخرى.

وذكرت الوكالة أن باحثيها درسوا كيف ستؤثر عملية السبات على مهمة مؤلفة من طاقم إلى المريخ، وخلصوا إلى أنه يمكن أن يساعد ذلك فى تقليص حجم المركبة الفضائية بشكل كبير.

وبالرغم من أنه من غير الممكن حتى الآن إحداث عملية إبطاء معدل الأيض الأساسى للإنسان على نحو مشابه لتلك التى يتم من خلالها تحقيق السبات لدى الحيوانات، فإن رئيسة فريق البحث، جينيفر نجو آنه، قالت "إن الفكرة ليست فى الواقع مجنونة للغاية".

وأشارت إلى أن هناك طرقا مماثلة تستخدم بالفعل لإنقاذ ضحايا الصدمات النفسية، وتشمل التحديات التى تواجه هذه الفكرة، تصميم مركبة فضائية لتعمل بشكل مستقل إلى حد كبير، بينما ينام الطاقم معظم فترة الرحلة إلى المريخ، التى تستغرق 180 يوما.