شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيفعل ساندر بيتشاى رئيس جوجل لوقف التسريبات داخل الشركة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن هذا العام سهلا بالنسبة لجوجل وذلك عندما يتعلق الأمر برضا الموظفين، حيث ذكرت تقارير مختلفة أن موظفي الشركة عبروا عن استيائهم من الطريقة التي تعاملت بها الشركة مع بعض الأمور، إلا أن جوجل لديها تقليد يتمثل فى عقد اجتماعات لموظفيها فى قاعاتها الأسبوعية، حيث يحصل الموظفون على فرصة لتبادل وجهات نظرهم، وتقديم تعليقات وإبلاغ الإدارة العليا عن أي مظالم.

ومع ذلك، فى رسالة بريد إلكتروني أرسلها الرئيس التنفيذي للشركة ساندر بيتشاى إلى الموظفين، تظهر أن هذا الاجتماع سيعقد الآن مرة واحدة كل شهر حيث يحدث الكثير من "التسريبات" في جوجل بسبب ذلك، وفيما يلى 9 أشياء يمكن استنتاجها من بريد بيتشاى لموظفى جوجل كما يلى:

- سيجتمع موظفو جوجل مرة واحدة فى الشهر وليس مرة كل أسبوع، وذلك لمناقشة المشكلات.

- السبب وراء القرار السابق هو أنه تم تسريب المعلومات من هذه الاجتماعات، حيث استشهد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل بالمعلومات يتم تسريبها من هذه الاجتماعات كسبب رئيسي.

- مع انتشار الشركة حول العالم بدأ عدد المشاركين في الاجتماعات يقل.

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- ستشارك جوجل المزيد من مقاطع الفيديو مع الموظفين لإبقائهم على إطلاع بما تقوم به الشركة.

- يحصل موظفو جوجل على وقت محدود فقط للاجتماعات، لذا يجب الاستفادة منه جيدًا.

- الموظفون في جوجل مدينون للمستخدمين بالعمل بشكل أفضل.

- تتعلق التدابير الجديدة بتجربة شيء جديد بجوجل.

- ترغب جوجل في الاستثمار بطرق أفضل للتواصل بشكل أفضل مع الموظفين فى المستقبل.