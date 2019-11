تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Note 10 Plus بثيم Star Wars

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن إصدارها الخاص من هاتف Galaxy Note 10 Plus الذي ينطلق بثيم Star Wars على أن يتوفر في 10 من ديسمبر المقبل بسعر 1300 دولار تقريباً.

بالتزامن مع إطلاق فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker المقرر إصداره في 20 من ديسمبر، تقدم العملاق الكوري إصدار خاص من هاتف Galaxy Note 10 Plus بثيم مميز لسلسلة الأفلام الشهيرة.

يصل هاتف Galaxy Note 10 Plus بثيم Star Wars الشهير في 13 من ديسمبر إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتوفر بسعر 1300 دولار.

ويأتي الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Note 10 Plus بتصميم باللون الأسود والأحمر، حيث يأتي قلم style S باللون الأحمر، كما تتميز الجهة الخلفية باللون الأسود مع شعار ونص بعبارة Star Wars، بينما تأتي الكاميرة بتصميم يتميز بإطار باللون الأحمر يحيط بالمستشعرات، كما تأتي الأزرار الجانبية باللون الأحمر أيضاً.

ويأتي صندوق التغليف لهذا الإصدار مع ثيم لشخصية Kylo Ren، كما يظهر ورق الحائط في واجهة الهاتف بنفس ثيم الشخصية، أيضاً تقدم سامسونج سماعة Galaxy Buds مع الهاتف باللون الأسود مع حافظة تتميز باللون الأحمر من الداخل.

Advertisements

أيضاً تقدم سامسونج حافظة جلدية للهاتف بثيم Kylo Ren مع شارة معدنية خاصة بهذه الشخصية من سلسلة أفلام Star Wars، أيضاً إلى جانب الخلفيات وورق الحائط المميز بثيم Star Wars، تقدم سامسونج شاشة القفل بثيم Star Wars أيضاً مع رموز ورسوم متحركة وصوتيات تتوافق مع فكرة الثيم.

ومن المقرر أن تتوفر المجموعة كاملة من هاتف Galaxy Note 10 Plus بثيم Star Wars بدءاً من 10 من ديسمبر في أسواق محددة، على أن ينطلق الهاتف في كلاً من أستراليا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، كوريا، النرويج، روسيا، إسبانيا، السويد، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، وأيضاً الولايات المتحدة.

المصدر

اعلان