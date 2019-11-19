شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يُحتمل وجود حياة".. علماء يرسمون خريطة لقمر زحل الغريب تيتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علماء يوم، أمس الاثنين، عن أول خريطة جيولوجية عالمية لتيتان قمر كوكب زحل، تشمل سهولا شاسعة وكثبان مواد عضوية مجمدة وبحيرات من الميثان السائل، مما يُلقى الضوء على عالم غريب يعد مرشحا قويا للبحث عن وجود حياة خارج كوكب الأرض.

ورُسمت الخريطة بناء على معلومات رادار وأشعة تحت الحمراء وبيانات أخرى جمعتها مركبة كاسينى الفضائية التابعة لإدارة الطيران والفضاء "ناسا" الأمريكية، التى درست زحل وأقماره فى الفترة ما بين 2004 و2017.

وتيتان الذى يبلغ طول قطره 5150 كيلومترا هو ثانى أكبر قمر فى المجموعة الشمسية، وتلعب المواد العضوية، وهى مكونات كربونية ضرورية لحياة الكائنات الحية الدقيقة، دورا مهما على تيتان.

وقالت روسالى لوبيز، عالمة جيولوجيا الكواكب فى مختبر الدفع النفاث الجوى التابع لناسا فى كاليفورنيا "المواد العضوية مهمة جدا لاحتمالية وجود حياة على سطح تيتان، الذى يعتقد الكثير منا أنها تطورت على الأرجح داخل محيط من المياه السائلة تحت القشرة الجليدية لتيتان.

وأضافت لوبيز، التى ترأست البحث المنشور فى دورية نيتشرز أسترونومى "نعتقد أن المواد العضوية يمكنها التغلغل إلى مياه المحيط فى الأسفل مما يمكن أن يوفر العناصر الضرورية اللازمة للحياة إذا ما تطورت هناك".

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وتنفث السحب على تيتان هيدروكربونات مثل الميثان والإيثان فى صورة سائلة بسبب المناخ البارد للقمر.

وتتكون السهول، التى تغطى 65% من سطح تيتان، والكثبان التى تشكل 17% من سطحه، من شذرات متجمدة من الميثان ومواد هيدروكربونية أخرى منبسطة على أقاليم خطوط العرض المتوسطة والاستوائية على التوالى.

ويأتى رسم الخريطة قبل سبعة أعوام من الموعد المقرر لإرسال وكالة الفضاء الأمريكية بعثتها دراجونفلاى وهى مركبة مسيرة متعددة الدوران لدراسة كيميائية تيتان واستدامة الحياة عليه. ومن المقرر إطلاق دراجونفلاى فى 2034.