شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام القيادة الآلية بسيارة تسلا ينقذ مجموعة "بط" من الدهس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت عائلة من البط فى نيوزيلندا من النجاة خلال الأسبوع الماضى، بعد أن انحرفت سيارة تسلا عن طريقها في اللحظة الأخيرة، حيث كانت سيارة تسلا Model 3 تسير على الطريق بينما كان مالكها مفعل وضع Autopilot Mode أثناء الحادث، وهى ميزة تمكن السيارة من التوجيه والإسراع والفرامل من تلقاء نفسها.

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وبحسب موقع mirror البريطانى فخلال الحادث بدأت مجموعة من البط تعبر الطريق، فى الوقت الذى تمر فيه السيارة، لتنحرف السيارة في أقل من ثانية لإنقاذ البط، فيما اعترف السائق، الذي لم يكشف عن هويته، بأنه لم يلاحظ البط بسبب وجود ظل على الطريق.

ومع ذلك، وباستخدام واحدة من كاميراتها الثمانية، اكتشفت السيارة من نفسها البط، وسرعان ما انحرفت عن الطريق لتجنبها، وقال السائق: "إذا لم يكن الأمر يتعلق بوظيفة القيادة الآلية أعتقد أن البط لن ينجو"، وبينما قد تكون القيادة الآلية قد أنقذت البط هذه المرة فقد تم إلقاء اللوم على الميزة في حوادث الاصطدام الأخرى فى الماضي.

فعلى سبيل المثال تصدرت "تسلا" العناوين الرئيسية في شهر مارس بعد أن شاركت إحدى سياراتها في حادث تصادم مميت في فلوريدا، وشهدت الحادثة تحطم سيارة Tesla Model 3 بشاحنة، مما أسفر عن مقتل السائق أثناء العملية.