شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق آلاف حسابات مستخدمى ديزنى+ وبيعها على الإنترنت المظلم بـ3 دولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت خدمة ديزنى+ لمشاكل فنية منذ إطلاقها قبل أقل من أسبوع، والآن ظهرت مشكلة جديدة وهى اختراق حسابات المستخدمين وبيعها عبر الإنترنت المظلم، إذ تم بيع الآلاف من الحسابات بسعر يتراوح بين 3 دولارات و11 دولارًا، وفقًا للبحث الذى أجراه موقع أخبار التكنولوجيا ZDNet.

ووجد ZDNet مجموعة من المستخدمين الذين أبلغوا عن فقدان إمكانية الوصول إلى حساباتهم، والتى تم إخفاؤها وسط سلسلة من الشكاوى عن المشكلات الفنية.

وزعمت التقارير أن الهاكرز كانوا يدخلون إلى الحسابات، ويقومون بتسجيل الخروج من جميع الأجهزة ثم يغيرون البريد الإلكترونى وكلمة السر، وأدى ذلك إلى منع المستخدم من الوصول إلى حسابه الخاص وجعل من الصعب استعادة الوصول لأنه لم يتمكن من استخدام عنوان بريده الإلكترونى لإعادة تعيين كلمة المرور، وبعض الحسابات التى تم اختراقها يتم توفيرها مجانًا.

وقال الموقع: "فى بحثنا عن الإعلانات فى مختلف منتديات القرصنة، صادفنا أيضًا العديد من قوائم بيانات اعتماد حساب ديزنى + التى يتم تقديمها مجانًا، لمشاركتها واستخدامها من قبل مجتمع الهاكرز".