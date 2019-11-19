شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تخطط لإطلاق مركبة جديدة على سطح القمر بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أشهر قليلة من محاولتها السابقة، تحاول الهند جاهدة فى الهبوط على سطح القمر، إذ كشف تقرير إخبارى أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تقوم بالفعل بتصميم "تشاندرايان 3"، والتى ستشمل فقط مركبة هبوط ومسبار، لأن الهند لديها بالفعل مركبة تعمل على سطح القمر وهى "تشاندرايان 2".

وأوضح عالم - لم يكشف عن هويته نقلاً عن صحيفة التايمز أوف إنديا - أن مركبة الهبوط الجديدة سيكون لها أرجل أقوى للسماح للمركبة الفضائية بأن تصمد أمام ملامسة السطح بسرعة أعلى أثناء الهبوط.

وقال العالم الهندى: "من الضرورى إجراء تحليل مفصل للتغييرات من أجل تحسين نظام الهبوط، مع مراعاة توصيات كل من لجنة الخبراء".

وأضافت الصحيفة أن ISRO لديها ثلاث لجان فرعية ولجنة شاملة تدرس المهمة الجديدة، وقد عقدت بالفعل أربعة اجتماعات رفيعة المستوى على الأقل منذ أكتوبر.