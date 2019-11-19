شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ياهو تخطط للاندماج مع "لاين" لإنشاء شركة ضخمة لخدمات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت Yahoo Japan و"لاين" عن اندماجهما، إذ كشفت كل من Z Holdings Corp المالكة لشركة "سوفت بانك" التى تدير Yahoo Japan، وNaver Corp من كوريا الجنوبية، التى تمتلك حصة الأغلبية فى "لاين"، إنهما يهدفان التوصل إلى اتفاق نهائى بحلول الشهر المقبل.

ووفقا لموقع Phys الأمريكى فسيشكل الاندماج عملاقًا عبر الإنترنت لخدمات البيع بالتجزئة والإعلان وخدمات الهاتف المحمول الأخرى مثل المراسلة.

وقالت الشركتان إن الاندماج سيتيح لهما البقاء ضمن المنافسة فى سوق متغير بشكل كبير، بما فى ذلك التوسعات فى الروبوتات وغيرها من المجالات الجديدة.

وسيتم تنفيذ التكامل على قدم المساواة، وفقا للشركتين، ولكن من المتوقع أن يتم تحديد السعر فى ديسمبر، كما أكدت الشركتين أن المناقشات كانت مستمرة بين Naver و Z Holdings منذ يونيو.