شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 22 لعبة قادمة لخدمة بث الألعاب Stadia الجديدة من جوجل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة جوجل لطرح خدمة بث الألعاب الخاصة بها Stadia، والتى تمت إضافتها مؤخرا لمتجر بلاي ستور، حيث من المنتظر أن يتم إطلاق المنصة مع توفير ما يصل إلى 22 لعبة فقط في البداية.
وكشفت جوجل في وقت سابق عن عدد 12 لعبة لخدمة بث الألعاب Stadia، إلا أن جوجل أكدت بعد ذلك خططها لدعم خدمة بث الألعاب بعدد 22 لعبة، والتي تضم بعض الألعاب الكبيرة مثل Red Dead Redemption II، وفيما يلي نعرض القائمة الكاملة لهذه الألعاب وهى كالتالى:
Assassin’s Creed Odyssey
Destiny 2: The Collection
GYLT
Just Dance 2020
Kine
Mortal Kombat 11
Red Dead Redemption 2
Thumper
Tomb Raider: Definitive Edition
Rise of the Tomb Raider
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
Samurai Shodown.
Attack on Titan: Final Battle 2
Farming Simulator 2019
Final Fantasy XV
Football Manager 2020
Grid 2019
Metro Exodus
NBA 2K20
Rage 2
Trials Risin
Wolfenstein: Youngblood
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