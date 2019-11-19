شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 22 لعبة قادمة لخدمة بث الألعاب Stadia الجديدة من جوجل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة جوجل لطرح خدمة بث الألعاب الخاصة بها Stadia، والتى تمت إضافتها مؤخرا لمتجر بلاي ستور، حيث من المنتظر أن يتم إطلاق المنصة مع توفير ما يصل إلى 22 لعبة فقط في البداية.

وكشفت جوجل في وقت سابق عن عدد 12 لعبة لخدمة بث الألعاب Stadia، إلا أن جوجل أكدت بعد ذلك خططها لدعم خدمة بث الألعاب بعدد 22 لعبة، والتي تضم بعض الألعاب الكبيرة مثل Red Dead Redemption II، وفيما يلي نعرض القائمة الكاملة لهذه الألعاب وهى كالتالى:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

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Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Samurai Shodown.

Attack on Titan: Final Battle 2

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Metro Exodus

NBA 2K20

Rage 2

Trials Risin

Wolfenstein: Youngblood