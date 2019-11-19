شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثة صينية: لا خوف من الذكاء الاصطناعى وسيطرته على حياتنا أمر سابق لأوانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت باحثة بارزة فى الذكاء الاصطناعى، فى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا فى الصين، إن المخاوف المروعة حول ظهور "الذكاء الفائق الرقمى" سابقة لأوانها.

وتحدثت الدكتورة فييو شو، نائب الرئيس ورئيس مختبر الذكاء الاصطناعى، إلى مجموعة مختارة من الصحفيين فى مركز الابتكارات والبحث العملاق التكنولوجى فى بكين، إذ تحرص الصين على قيادة العالم فى تطوير الذكاء الاصطناعى، لكن المخاوف بشأن الآثار المترتبة على البشرية تتزايد.

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وسألت "شو" عما إذا كانت تتفق مع مخاوف إيلون ماسك رئيس سبيس إكس حول مخاطر الذكاء الاصطناعى، وأوضحت أن وصول عقل الجهاز إلى الذكاء الخارق أمر بعيد جدًا.

وقالت "شو": "اسمحوا لى أن أضع الأمر على هذا النحو، لقد عملت فى الذكاء الاصطناعى منذ ما يقرب من 30 عامًا وشهدت الكثر من التطورات والاخفاقات، بالإضافة إلى الكثير من الوعود، والتوقعات، وأعتقد أننا فى فترة جيدة جدًا من الذكاء الاصطناعى فى الوقت الحالى بسبب التعلم العميق وتكنولوجيا البيانات الضخمة، لكننا بعيدون عن الذكاء البشرى، وعلى فقط أن أعترف أننى لا أعرف كيف يعمل دماغنا ولا أعرف كيف يمكننا محاكاة شعور بشرتنا، فلا تزال روبوتاتنا بلاستيكية ومعدنية".

وأضافت شو: "مع ذلك، حتى الذكاء الاصطناعى الغبى نسبيًا له تأثير هائل على العالم، لذا فمن المحتمل أن يحدث الذكاء الاصطناعى القوي تغييرات عميقة على المجتمع البشرى، وحتى لو كان لدينا هذا الحلم، فإننا لا نزال بعيدين عن الذكاء الفائق".