شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بتطبيق خرائط جوجل تسهل استكشاف المناطق الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "جوجل" تحديثا جديدا لتطبيق الخرائط Google Map والذى يجعل من السهل على المستخدمين استكشاف المناطق الجديدة.

وبحسب موقع TOI الهندى فيتيح التحديث الجديد إمكانية استكشاف المدن ومعالمها، وأهم الأماكن من مطاعم ومزارات وأماكن خدمات من خلال الاستعانة بـ"أدلة محلية"، إلا أن جوجل طرحت هذه الميزة الجديدة فى شكل تجريبى بعدد من دول العالم في الوقت الراهن.

وللاستفادة من الميزة الجديدة، فسيحتاج المستخدم إلى فتح التطبيق فى تلك المدن، والضغط على زر "متابعة" وسيرى أيقونة جديدة يطلق عليها "For You"، حيث ستعرض الخريطة حينها أفضل الأماكن التى يمكن زيارتها أو تناول الطعام فيها، وفقا لتقييمات المستخدمين.

وستطبق تلك الخدمة حاليا فى 9 مدن حول العالم، وهي "بانكوك، ونيودلهي، ولندن، ومكسيكو سيتي، ونيويورك، وأوساكا، وسان فرانسيسكو، وساو باولو، وطوكيو".