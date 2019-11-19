كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “April Brewer” يتيح لك الاستمتاع بالقهوة المثالية

متابعة-سنيار: قد يكون محبي القهوة مهتمين بحملة Kickstarter جديدة لـ “April Brewer”، والتي تقدم آلة سيراميك “أعيد تعريفها” في كوبنهاغن بواسطة شركة April Coffee Roaster.

وقال مطورو الآلة: تم إنشاء Roastery بواسطة Patrik Rolf في كوبنهاغن خلال شتاء عام 2016، وتتمثل رؤيتنا في المضي قدما في طريقة تحميص القهوة وتعريفها،فنحن محامص القهوة نصدر ونحمص بعضًا من أجود أنواع القهوة في العالم، ومع ذلك، في أحد الأيام، أدركنا أننا نفتقد قطعة من اللغز، فلجعل طعم القهوة أفضل، نحن بحاجة إلى أن نصبح صانعي قهوة أفضل. ”

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وأضافو: “لذلك، شرعنا في طريقة جديدة ومبتكرة لجعل القهوة أفضل وأفضل، وقد استغرقنا عامين لإتقان المنتج، واختبار عدة نماذج مختلفة، لأننا أردنا التأكد من حصولنا على شيء مبتكرة حقا وذو جودة عالية. ”

“April Brewer” متاحة للدعم من خلال Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 39 جنيهاً استرلينياً ومن المتوقع تسليمها في جميع أنحاء العالم خلال مايو 2020.