سامسونج تعمل على أوضاع تصوير قادرة على تقديم صور مذهلة

أفاد موقع XDA-Develpers التقني بأن شيفرة مكتشفة في الإصدار الأحدث من تطبيق الكاميرا الخاص بشركة سامسونج كشفت أن الشركة تعمل على تقديم أوضاع جديدة للتصوير في هواتفها الذكية.

ووفقًا للموقع، فإن الأوضاع الجديدة تشمل: Director’s View الذي يسمح للمستخدمين بمعاينة الصور بسرعة والتبديل بين العدسات المختلفة، بالإضافة إلى وضع التصوير الليلي بالتسريع الزمني Night Hyperlapse، والبانوراما الرأسية Vertical Panorama، وخيارات لمرشحات (فلاتر) مخصصة.

ويُعتقد أن وضع Director’s View هو أكثر الأوضاع الجديدة إثارةً للاهتمام، إذ يُتوقع أن يمكن المستخدمين من معاينة، أو حتى التصوير من عدة مستشعرات للكاميرا في وقت واحد، ثم النقر على الصور المصغرة على يسار الشاشة، ويمينها للتبديل بين العدسات والمختلفة، والمقاطع القريبة.

ويُعتقد أيضًا أن أحد أوضاع التصوير الجديدة، الذي له اسم غريب (التقاط واحد للصورة) Single Take Photo، سيكون نوعًا من التصوير الآلي، أو التصوير الفوتوجرافي. وهو يتيح تحريك الكاميرا لمدة 15 ثانية، ويستجيب التطبيق بتصوير سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة. وهناك أيضًا وضع البانوراما الرأسية التي يسمح بتحريك الكاميرا رأسيًا، وليس أفقيًا لتصوير الأجسام الطويلة خاصةً، أما وضع Night Hyperlapse فيبدو أنه يجمع بين خيارات التصوير الليلي والتصوير بتقنية التسريع الزمني من سامسونج، في وضع واحد.

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أما الوضع الأخير، (المرشح المخصص) Custom Filter، فهو يُوصف في التطبيق بأنه يتيح للمستخدمين “تحديد صورة يعجبك مظهرها من معرض الصور الخاص بك، ثم حفظها بصفتها مرشحًا”.

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يُشار إلى أنه على مدار العامين الماضيين، كانت شركتا آبل، وجوجل من خلال هواتف آيفون، وبكسل تتنافس على الظفر بلقب أفضل كاميرا للهواتف الذكية، في حين سعت سامسونج جاهدة في المنافسة على تقديم أفضل صورة خام. ولكن مع الأوضاع الجديدة، والدقة الفائقة المنتظرة في هاتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 المرتقب مطلع العام المقبل، والبالغة 108 ميجابكسل، قد تتمكن سامسونج من التفوق على الشركات المنافسة.