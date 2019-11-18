خرائط جوجل تجعل استكشاف المدن الجديدة أكثر متعة

تختبر خرائط جوجل قريبًا ميزة جديدة ذات شعبية في الشبكات الاجتماعية، مثل فيسبوك، والتي تسمح بالعثور على مستخدمين آخرين ومتابعتهم، لكن في حالة خرائط جوجل، فإن الميزة تتمثل بإمكانية متابعة الأدلة المحلية (المرشدين المحليين) Local Guides.

وتم الإعلان عن الميزة الجديدة في القمة السنوية للمرشدين المحليين Connect Live، ويمثل المرشدون المحليون أعضاء مجتمع خرائط جوجل الذين يراجعون النشاط التجاري ومشاركة الصور والمعارف الأخرى ضمن خرائط جوجل، كجزء من برنامج مكافآت أكبر.

وجرى إطلاق برنامج المرشدين المحليين في عام 2015، ويسمح لمساهمي الخرائط الأكثر نشاطًا بالحصول على مكانتهم كمتخصصين في تذوق أنواع الطعام في بلدهم الأم.

ويكتب المرشدون المحلييون المزيد من تقييمات الأعمال المتعمقة وينشرون الصور لمساعدة مستخدمي خرائط جوجل الآخرين على التعرف على المنطقة.

ويحصل المرشدون المحلييون في المقابل على مجموعة متنوعة من الامتيازات، مثل الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة، والاجتماعات المحلية الحصرية، والوصول المجاني إلى خدمات جوجل، بالإضافة إلى الخصومات والكوبونات، وأكثر من ذلك.

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وأوضحت جوجل أنها بدأت برنامجًا تجريبيًا يتيح لمستخدمي خرائطها في أسواق محددة اتباع أهم الأدلة المحلية من خلال النقر على زر “متابعة” جديد على صفحات الملف الشخصي لهؤلاء المستخدمين.

ويظهر من خلال ذلك توصيات المرشدين المحليين عند استخدام خرائط جوجل، كما يجد المستخدم توصيات المنطقة من الأدلة المحلية في قسم جديد في علامة التبويب “من أجلك” في تطبيق الخرائط.

وتجرب جوجل البرنامج في الوقت الحالي في بانكوك ودلهي ولندن ومكسيكو سيتي ونيويورك وأوساكا وسان فرانسيسكو وساو باولو وطوكيو، ومن المفترض أن توسع البرنامج ليشمل المزيد من الأسواق لاحقًا.

يذكر أن برنامج Local Guides هو مصدر معلومات جماعي من أشخاص عاديين، وليس من نقاد محترفين أو مراجعين، وهذا يعني أن جودة مراجعات المرشدين المحليين قد تتفاوت، لكن يبدو أن جوجل أكثر اهتمامًا حاليًا بمشاركة المرشدين المحليين وكمية المراجعات، بدلاً من دقة المراجعة أو الجودة.

وأصبح لدى جوجل الآن مجتمع نشط يضم 120 مليون دليل محلي على خرائط جوجل عبر 24 ألف مدينة وبلدة، وهناك أكثر من مليار شخص يستخدمون تطبيق خرائطها كل شهر، وهم لا يبحثون فقط عن الاتجاهات، بل يبحثون في جميع أنحاء العالم عن أشياء للقيام بها.