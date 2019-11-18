Micron تطلق أول بطاقة microSD لكاميرات المراقبة بسعة 1 تيرابايت

أعلنت شركة (ميكرون) Micron عن إطلاق أول بطاقة ذاكرة خارجية (مايكرو إس دي) microSD من الدرجة الصناعية في العالم مخصصة للاستخدام مع كاميرات المراقبة المدارة سحابيًا، والتي تقول إنها تلغي الحاجة إلى مسجلات الفيديو الشبكية التقليدية.

وقالت الشركة الأمريكية المتخصصة في حلول التخزين: إن بطاقتها الجديدة Micron i300 بسعة 1 تيرابايت ومن فئة (مايكرو إس دي إكس سي يو إتش إس-آي) microSDXC UHS-I هي بطاقة الذاكرة الأعلى سعةً في العالم، وتلبي احتياجات التخزين المتطورة لسوق المراقبة المرئية، والأسواق الصناعية الأخرى. وتعتمد البطاقة الجديدة على تقنية NAND الثلاثية الأبعاد بمستوى 96 طبقة لتوفير تخزين أولي داخل الكاميرا بسعر أرخص من غيره.

يُشار إلى أن أنظمة “مراقبة الفيديو كخدمة” VSaaS أصبحت تعمل بصورة متزايدة على استخدام الكاميرات القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي والعالية الدقة، التي تتطلب المزيد من مساحات التخزين. وتتيح بطاقة Micron i300 الجديدة لمستخدمي أنظمة المراقبة بالفيديو تسجيل أكثر من 3 أشهر من الفيديو العالي الدقة وتخزينها على البطاقة.

وقالت ميكرون: إن أجهزة تخزين microSD من الدرجة الصناعية قادرة على مقاومة البيئات القاسية التي تُنشر فيها أنظمة المراقبة الأمنية. وقد صُممت بطاقة Micron i300 لتقليل حالات انخفاض الدقة في بيئة التسجيل المستمرة على مدار الساعة. كما أنها توفر ضعف الموثوقية التي توفرها محركات الأقراص الصلبة HDD بفضل تقنية MMTF التي تسمح بتسجيل مليوني ساعة. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز البطارية بأداة ذكية لمراقبة صحة الأجهزة، وتحذير المستخدمين من الأخطاء أو الفشل المحتمل.

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يُشار إلى أن بطاقة Micron i300 microSDXC UHS-I الجديدة متوفرة بسعات تتراوح من 128 جيجابايت إلى 1 تيرابايت ومتاحة للطلب الآن.