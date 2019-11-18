سامسونج تنتج المزيد من الهواتف للدفاع عن نفسها ضد منافسيها

تخطط شركة سامسونج لتخصيص خمس إنتاجها من الهواتف الذكية للصين العام المقبل، الأمر الذي قد يساعدها في التنافس مع مصنعي الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، مثل هواوي وشاومي، لكن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر.

وتنقل سامسونج، التي أغلقت آخر مصنع صيني للهواتف الذكية في شهر أكتوبر، إنتاج بعض نماذج Galaxy A إلى متعاقدين، مثل Wingtech، التي لا يعرف عنها الكثير خارج الصين.

وتوضح المعلومات أن عملاقة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية تخطط لشحن نحو 60 مليون هاتف صنع في الصين من قبل ما يسمى بمصنعي التصميم الأصلي (ODMs) العام المقبل من أصل ما مجموعه حوالي 300 مليون جهاز.

وتصنع Wingtech وغيرها من شركات (ODMs) هواتف للعديد من العلامات التجارية، بما في ذلك هواوي وشاومي وأوبو، مما يمنحهم وفورات للحفاظ على انخفاض التكاليف، ويمكن للمتعاقدين تطوير وإنتاج هواتف جديدة منخفضة التكلفة بسرعة.

ويقول منتقدو استراتيجية سامسونج: إنها تخاطر بفقدان السيطرة على الجودة وتقويض خبرتها في التصنيع من خلال الاستعانة بمصادر خارجية، وقد تساعد المنافسين من خلال منح المتعاقدين الكميات الإضافية التي يحتاجونها لخفض التكاليف بشكل أكبر للجميع.

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وفي ظل ضعف الهوامش الربحية بالنسبة للهواتف الذكية منخفضة التكلفة، فإن سامسونج ليس لديها خيار سوى اتباع المنافسين واستخدام مصنعي التصميم الأصلي (ODMs) الصينيين من أجل تقليص التكاليف.

وقالت شركة سامسونج في بيان لوكالة رويترز: إنها تصنع خطوطًا محدودة من الهواتف الذكية خارج مصانعها لتوسيع محفظتها الحالية وضمان إدارة فعالة في السوق، مع امتناعها عن تحديد عدد هواتفها المصنوعة بواسطة (ODMs)، وتوضيحها أن الكميات المستقبلية لم تحدد بعد.

وتقول شركة الأبحاث Counterpoint: إن بإمكان مصنعي التصميم الأصلي (ODMs) شراء جميع المكونات اللازمة للهواتف الذكية البالغ سعرها بين 100 و 250 دولارًا بسعر أقل بنسبة بين 10 و 15 في المئة من العلامات التجارية الكبرى التي لديها مصانعها في الصين.

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وأوضحت المعلومات أن Wingtech قادرة على الحصول على بعض الأجزاء بنسبة تقل عن 30 في المئة مما تدفعه سامسونج في فيتنام، حيث يوجد بها ثلاثة مصانع تعمل على إنتاج الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية.

وبدأت Wingtech في صنع حواسيب لوحية وهواتف لشركة سامسونج في عام 2017، وهو ما يمثل 3 في المئة من هواتفها الذكية، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 8 في المئة، أو 24 مليون جهاز، هذا العام، وذلك وفقًا لشركة أبحاث السوق IHS Markit.

وتتضمن خطط الشركة الكورية الجنوبية للاستعانة بمصادر خارجية الهواتف المنخفضة والمتوسطة التكلفة من سلسلة Galaxy A، وذلك مع مشاركة Wingtech في عملية التصميم والإنتاج.

وتبلغ تكلفة الطراز A6S، وهو أحد النماذج التي سيتم الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيعه، ما يصل إلى 1.299 يوان (185 دولارًا) في الصين، ومن المفترض أن تتوفر هواتف Wingtech في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.

ويشير التحول الاستراتيجي لسامسونج إلى تراجع براعة التصنيع للشركة، التي كانت ذات يوم شركة تصنيع آسيوية للمنتجات منخفضة التكلفة وأصبحت الآن أكبر منتج للسلع الاستهلاكية الكهربائية في العالم.

وبمجرد أن تفقد الشركة خبرتها في تصنيع الهواتف المنخفضة التكلفة عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية، يصبح من الصعب استعادة المعرفة.

وقالت سامسونج لوكالة رويترز: إنها ستشارك في الإشراف على تصميم وتطوير الهواتف الذكية التي ينتجها مصنعو التصميم الأصلي (ODMs)، فيما أوضح أحد المصادر أن المتعاقدين يوفرون المال عن طريق استبعاد بعض الخطوات من عملية التصنيع، مما قد يثير مشاكل الجودة.

وأوضحت الشركة أنها طبقت اختبارات الجودة والمعايير نفسها التي تطبقها على جميع أجهزتها، مضيفة أنها ملتزمة بتقديم منتجات عالية الجودة، لكن يبدو واضحًا أنه من الضروري خفض التكاليف للحفاظ على القدرة التنافسية مع شركة هواوي وغيرها من شركات تصنيع الأجهزة الصينية.